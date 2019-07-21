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Terörden arındırılan mezralarında huzura kavuştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Terör olayları nedeniyle 1994'te boşalttıkları Van'ın Çatak ilçesi Horis mezrasına yıllar sonra dönen vatandaşlar, yeniden evlerini yaparak tarla ve bahçelerini ekiyor - Vatandaşlardan Adem Manto: - "Topraklarımızı seviyoruz, bırakmak istemiyoruz. Topraklarımızı bırakırsak başkaları gelip sahip çıkar"

ÖZKAN BİLGİN - Doğdukları toprakları 1994'te terör olayları nedeniyle bırakmak zorunda kalan Van'ın Çatak ilçesi Horis mezrası sakinleri, yıllar sonra döndükleri mezrada tarla ve bahçelerini ekip biçmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çatak ilçesi Akçabük Mahallesi Horis mezrasında yaşayan vatandaşlar, terörün yaşattığı sorunlar nedeniyle 1994'te kente göç etti.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölgede huzurun sağlanmasıyla mezraya dönen vatandaşlar, evlerini yeniden inşa ederek doğup büyüdükleri topraklarda yaşamaya başladı.

Yıllar sonra döndükleri mezrada huzurlu hayata kavuşmanın keyfini çıkaran 8 aile, kendi arazilerini ekiyor, bahçelerinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Gündüzleri erkeklerin tarla ve bahçede çalıştığı, kadınların da günlük işlerini yaptığı mezrada vatandaşlar, akşamları da bir araya gelerek sohbet ediyor.

Mezra sakinlerinden Adem Manto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle boşalttıkları mezraya 10 yıl önce döndüklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılıkla geçindiklerini belirten Manto, bölgenin terörden temizlenmesiyle huzurlu ortama kavuştuklarını vurguladı.

Yıllar sonra döndükleri mezrada, yıkılan evlerini yeniden inşa ettiklerini dile getiren Manto, şunları kaydetti:

"Topraklarımızı seviyoruz, bırakmak istemiyoruz. Topraklarımızı bırakırsak başkaları gelip sahip çıkar. 2 katlı yaptığımız evlerde 8 aile, 40'a yakın nüfus yaşıyor. Tek sıkıntımız elektrik. Yiyeceklerimizi bozulmasın diye evlerimizin önünden geçen kaynak suyuna bırakıyoruz. Elektrik için güneş paneli kullanıyoruz ancak yeterli olmuyor. Yetkililerden tek ricamız, ana yola sadece 2 kilometre mesafedeki evlerimize elektrik vermeleri. Burada kendi bağ ve bahçemizi ekiyoruz. Huzurumuz yerinde, mutluyuz. Doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkarıyoruz."

Kezban Han ise yaşadıkları toprakların havasını, suyunu ve doğasını çok sevdiklerini belirtti.

Burada huzurlu olduklarına işaret eden Han, "Topraklarımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. Kendi bahçelerimizden ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Elektriğimiz olmadığı için zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Elektrikli ev aletlerini kullanamıyoruz. Elektrikten başka sıkıntımız yok." diye konuştu.

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Akçabük Mahallesi Çatak Elektrik sorunu Mezra Van

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