Terörden arındırılan mezralarında huzura kavuştular

Gündüzleri erkeklerin tarla ve bahçede çalıştığı, kadınların da günlük işlerini yaptığı mezrada vatandaşlar, akşamları da bir araya gelerek sohbet ediyor.

Yıllar sonra döndükleri mezrada huzurlu hayata kavuşmanın keyfini çıkaran 8 aile, kendi arazilerini ekiyor, bahçelerinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçindiklerini belirten Manto, bölgenin terörden temizlenmesiyle huzurlu ortama kavuştuklarını vurguladı.

Yıllar sonra döndükleri mezrada, yıkılan evlerini yeniden inşa ettiklerini dile getiren Manto, şunları kaydetti:

"Topraklarımızı seviyoruz, bırakmak istemiyoruz. Topraklarımızı bırakırsak başkaları gelip sahip çıkar. 2 katlı yaptığımız evlerde 8 aile, 40'a yakın nüfus yaşıyor. Tek sıkıntımız elektrik. Yiyeceklerimizi bozulmasın diye evlerimizin önünden geçen kaynak suyuna bırakıyoruz. Elektrik için güneş paneli kullanıyoruz ancak yeterli olmuyor. Yetkililerden tek ricamız, ana yola sadece 2 kilometre mesafedeki evlerimize elektrik vermeleri. Burada kendi bağ ve bahçemizi ekiyoruz. Huzurumuz yerinde, mutluyuz. Doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkarıyoruz."

Kezban Han ise yaşadıkları toprakların havasını, suyunu ve doğasını çok sevdiklerini belirtti.

Burada huzurlu olduklarına işaret eden Han, "Topraklarımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. Kendi bahçelerimizden ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Elektriğimiz olmadığı için zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Elektrikli ev aletlerini kullanamıyoruz. Elektrikten başka sıkıntımız yok." diye konuştu.

