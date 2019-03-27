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"Teröre bulaşmış kim varsa, bu ülkede ona görev yaptırmayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (2) - "Kanun mahkemeye de görev vermiş, bana da görev vermiş. Bana demiş ki, 'eğer telafi edilmesi zor bir olayla karşı karşıya isen ve bu terör ise bir suistimal söz konusu ise, bunu hemen açığa alır, yerine de kayyumu atarsın.' Çok net söyleyeyim, terörle iltisaklı gördüğümüz kim varsa, teröre bulaşmış kim varsa, bu ülkede ona görev yaptırmayız" - "Bu seçim bir fire verme seçimi değildir. Bu seçim bize güç verme seçimidir. Kudret verme seçimidir. Bu seçim yarınlara hep beraber güçlü adımlar atma seçimidir. Ders verilecekse Zileliler bize ders vermeyin, bugün PKK ile birlikte olanlara, kendi listelerine yazanlara, yüzsüz bir şekilde de bunu savunanlara bir ders verin"

TOKAT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kanun mahkemeye de görev vermiş, bana da görev vermiş. Bana demiş ki, 'eğer telafi edilmesi zor bir olayla karşı karşıya isen ve bu terör ise, bir suistimal söz konusu ise bunu hemen açığa alır, yerine de kayyumu atarsın.' Çok net söyleyeyim, terörle iltisaklı gördüğümüz kim varsa, teröre bulaşmış kim varsa, bu ülkede ona görev yaptırmayız." dedi.

Soylu, partisi tarafından Zile İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, listelerindeki adaylar için, "Madem 325 tane PKK'lı, HDP'li var, bunları tutuklayın" dediğini anımsatan Bakan Soylu, "(Bunların hepsi CHP'li) diyor. Yalancı. Bunlar ne zaman CHP'li oldu? Bunların hepsi HDP'liydi. Bunların hepsi PKK'lıydı. Bunları kendi listelerinizden Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden yaptınız. Demek istiyor ki, bunları tutuklayın." ifadesini kullandı.

- "Adam dağa boyna para, silah taşıyor. Ne yapacağım ben?"

Bakan Soylu, belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili kanunun verdiği tüm yetkiyi kullanarak görev yaptıklarını vurguladı.

"94 tane PKK'lı belediyeyi nasıl aldık? Hepsinin hakkında tutuklama kararı mı vardı? Hayır." diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kanunun bana verdiği görev şudur, hem Belediye Kanununun 45. maddesi hem de 47. maddesi. İçişleri Bakanına der ki, eğer terörle iltisaklı birisini görmüşsen bunun hakkında soruşturma açılması dahi yeterlidir, hemen açığa alabilirsin. Almadın. Adam da dağa boyna para, silah taşıyor. Ne yapacağım ben? Mahkeme kararını mı bekleyeceğim Kılıçdaroğlu? Kanun mahkemeye de görev vermiş, bana da görev vermiş. Bana demiş ki, 'eğer telafi edilmesi zor bir olayla karşı karşıya isen ve bu terör ise bir suistimal söz konusu ise bunu hemen açığa alır, yerine de kayyumu atarsın.' Çok net söyleyeyim. Terörle iltisaklı gördüğümüz kim varsa, teröre bulaşmış kim varsa, bu ülkede ona görev yaptırmayız. Bu kadar açık ve nettir. Güya devlet memurluğu yapmış. SSK'yi de böyle batırdı zaten."

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Soylu, "Ne devleti biliyor, ne milleti biliyor. Kılıçdaroğlu'nun ayağını attığı yerden ot bitmez. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezini kapattı. Ne zaman? Bu adaylıkların son verileceği gün. Niye kapattı? Gelip de muhalifleri dilekçe verip de bakın partiye muhatap bulup da itiraz etmesinler diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun Türkiye'yi nasıl idare edeceksin? Yalanla dolanla idare edersin." dedi.

- "Şehirlerimizde, her yerde bunlara bir yaşam tüneli açmayın"

Kılıçdaroğlu'na FETÖ ile ilgili sorular sorduğunu ancak cevap alamadığını ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Çıkıp bir tanesine bir cevap ver ya. De ki, 'Yurtta sulh kelimesini FETÖ'ye, Amerika'ya ben söylemedim' de bakalım, hadi de. Bak ciddi söylüyorum. Yurtta sulh konseyi kimin konseyidir? 15 Temmuzcuların konseyidir. 'Yurtta sulh kelimesini FETÖ'ye ben söylemedim' de bakalım, hadi de. Bakın Türkiye bir fitneciyle karşı karşıyadır. Allah muhafaza. Türkiye'nin önümüzdeki 4,5 yılında, yarınlara ait gelişmesi olmasın diye birilerinin burada maşalığını yapmaktadır. Çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bunlara imkan vermeyin. Şehirlerimizde, her yerde bunlara bir yaşam tüneli açmayın."

- "PKK ile birlikte olanlara ders verin"

Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerinin bir ders verme seçimi olmadığını belirterek, "Bu seçim bir fire verme seçimi değildir. Bu seçim bize güç verme seçimidir. Kudret verme seçimidir. Bu seçim yarınlara hep beraber güçlü adımlar atma seçimidir. Ders verilecekse Zileliler, bize ders vermeyin, bugün PKK ile birlikte olanlara, kendi listelerine yazanlara, yüzsüz bir şekilde de bunu savunanlara bir ders verin Allah'ınızı severseniz."

(Sürecek)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tokat Zile

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