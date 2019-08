Terörist ilan edildi, kahraman çıktı

KARŞI ATEŞ UYGULAMASI YAPILDI VE BAŞARILI OLUNDU'

Yangınla mücadelede çeşitli metotların olduğunu söyleyen Çelik, İzmir’deki yangında görev alan Özkan Özbedel ve ekibinin karşı ateş metoduyla yangını kontrol altına aldığını ifade etti. Çelik, “Yangınla mücadelede, yangını söndürme konusunda metotlarımız vardır. Bu metotlar arasında doğrudan insan gücüyle müdahale etmek, havadan müdahale etmek, araç gereçle müdahale etmek gibi bir de bunun yanı sıra enerjisi çok büyüyen, risk teşkil eden, önünde yerleşim yeri olan, insanlarımızın mal ve can kaybına sebep olacak büyük enerji toplamış yangınlarda biz bu karşı metotları üst yönetimin kararıyla, uzman olan arkadaşlarımız uygular. Bu yangında da yangının önünde bulunan Kuyucak köyündeki insanlarımızın ve evlerimizin zarar görmemesi için karşı ateş yöntemini uygulamasına yönelik emir verildi. Özkan arkadaşımız da bu noktada karşı ateş uygulamasını yaptı ve başarılı oldu. Bunu yapmadan önce de bu noktada her türlü tedbir alındı. Şerit açıldı, araç gereçlerimiz yığıldı. Riski bertaraf etmek için ateşi ateşle söndürme metodu uygulandı. Bu sadece bizde değil bu dünyada birçok ülkede uygulanıyor. Biz bu metotla en son Göcek yangınında Göcek’i yanmaktan kurtardık. Özkan arkadaşımız bu işin uzmanı, onu götürdük, talimat verdik biz de yanındaydık. Özkan arkadaşımıza, darp olayının olmaması lazımdı. Keşke orada arkadaşımıza yardım etselerdi de daha önce yapılsaydı. Gecikilen her saniye bizim aleyhimize. Bir an önce karar verildi ve uygulandı. Ne amaçla darp edildi bunu bilemiyoruz. Herkese izah edilebilirdi ama son anda bu iş yapıldı o yüzden izah şansı olmamış olabilir. Dünya uyguluyor biz de uyguluyoruz” dedi.