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"Terörist Mazlum Kobani ile müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "Mazlum Kobani bir teröristtir. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz" - "Kapımız herkese açık ama şunu bilsin ki (Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile) göz seviyesinde konuşacağız. Birisi yukarıda birisi aşağıda değil, göz seviyesinde konuşacağız" - "Bir NATO müttefikinin teröristlerin tarafını değil, Türkiye'nin tarafını seçmesi gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bülten hakkında, "Mazlum Kobani bir teröristtir. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani"ye ilişkin, "Mazlum Kobani bir teröristtir ve internette kırmızı bülten talebimiz üzerine çok önce yayınlandı. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz." diye konuştu.

Teröristler meşrulaştırılmaya başlandığında, bu kişilerin ileride DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi gibi başka teröristlerle de görüşmeler yapılabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Oysa bizim için DEAŞ, YPG/PKK, FETÖ hepsi terör örgütüdür. Boko Haram gibi terör örgütleri de dahil. Kim olursa olsun. Teröristlerle böylesine bir diyaloğa ya da angajmana girmek geleneksel hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, bu durumun, terörle mücadelede içine düşülen zaafiyetin bir örneği olduğuna işaret ederek, "Biz, tüm bunları bir yazıyla, notayla ABD'ye bildirdik. Bakın temasta olduğunuz terörist hakkında INTERPOL'ün arama bülteni var. Herhangi bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez diye kendilerine bildirdik." ifadelerini kullandı.

- "NATO müttefikinin teröristlerin değil, Türkiye'nin tarafını seçmesi gerek"

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin ise Maas'ın kendisine mesaj atarak son gelişmeleri birlikte değerlendirmek isteğini belirterek, "Biz sadece ABD ya da Rusya değil, yani sadece süper güçlerle değil, herkesle bu konuyu görüşürüz, görüşmek isteriz." dedi.

Maas'ı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık yüreklilikle konuşuruz çünkü (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'in de harekat konusunda diğerlerine göre daha yapıcı olduğunu biliyoruz. Heiko Maas'ın harekat başladıktan sonra Türkiye'yi kınayan açıklamaları vardı. Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde de onları kınadığımızı net bir şekilde söyledik çünkü bir NATO müttefikinin teröristlerin tarafını değil, Türkiye'nin tarafını seçmesi gerekiyor ve bizim doğrudan teröristlere yönelik başlattığımız bu harekattan neden rahatsız oldular, neden kınadılar bu konu hakkında da telefon görüşmemizde doğrudan Maas'a söylemiştik."

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'ın dün gece Twitter'dan yaptığı paylaşımın iç siyasete yönelik olduğuna işaret ederek, "Almanya'nın iç işlerine, iç siyasetine karışma gibi bir derdimiz yok. İç siyasetteki sıkıntılarını Türkiye'ye saldırarak ya da Türkiye'yi eleştirerek vermeye çalışıyorlarsa biz de bunu kabul edemeyiz. Kapımız herkese açık ama şunu bilsin ki (Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile) göz seviyesinde konuşacağız. Birisi yukarıda birisi aşağıda değil, göz seviyesinde konuşacağız. Zaten attığı tweete verdiğim cevapta da bunu hatırlattım." diye konuştu.

(Sürecek)

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ABD Çavuşoğlu Mazlum Kobani Suriye terörist Türkiye

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