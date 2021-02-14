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  4. Teröristler tarafından rehin tutulan Mardinli polis memuru Gara’da şehit edildi

Teröristler tarafından rehin tutulan Mardinli polis memuru Gara’da şehit edildi

14.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Teröristler tarafından rehin tutulan Mardinli polis memuru Gara’da şehit edildi

Terör örgütü PKK’nın Gara’da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında İstanbul’da polis memuruyken Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından eşinin gözü önünde kaçırılan Vedat Kaya’nın da (28) olduğu bildirildi.

Terör örgütü PKK’nın Gara’da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında İstanbul’da polis memuruyken Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından eşinin gözü önünde kaçırılan Vedat Kaya’nın da (28) olduğu bildirildi. Kaya’nın babası Şehmus Kaya, 529 gündür HDP önünde evlat nöbeti tutuyordu.
Gara’da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Mardin’de yaşayan ve 529 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Emine ve baba Şehmus Kaya, teşhis için Malatya’ya gitti. Anne ve babası tarafından teşhis edilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya’nın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.
Vedat Kaya, İstanbul’da polis memuruyken eşiyle birlikte Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından yaklaşık 5 buçuk yıl önce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şehmus Kaya, 529 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmak için nöbet tutuyordu.

Teröristler tarafından rehin tutulan Mardinli polis memuru Gara’da şehit edildi

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