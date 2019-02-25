"Terörü destekleyen siyasetçiler olmasaydı beka meselesinden bahsetmezdik"

"1994 ruhundan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce paçalarımızı yukarı kaldırarak kaldırımları geçerdik çünkü kaldırımlarda çöp yığınları vardı. Çöp suları cadde ve sokaklarda akardı. Gençlik teşkilatımızın mensupları, ellerinde küreklerle, süpürgelerle hatta kendi arabalarına koyarak o çöpleri 2-3 gün içinde kaldırdı. Bazen Cumhurbaşkanımız 'CHP çöp, çukur, çamur demektir' dediği zaman, birileri kızıyor olabilir. Ama bunu yaşamış olan insanlar var."

AK Parti'nin açık ara birinci parti olarak 31 Mart'ta seçimlerden çıkacağını ifade eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

Kurtulmuş, Pendik'teki Fatih Mahallesi'nde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikametini göstermesi bakımından önemli bir seçime girdiğini, Türkiye'nin 24 Haziran'da ortaya koyduğu sonuçları bu seçimlerde de ortaya koyacağını söyledi.

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eğer Türkiye'de terörü, antidemokratik yolları bir şekilde destekleyen siyasetçiler olmasaydı biz de beka meselesinden bahsetmezdik." dedi.

- "Millete hizmet etmek, gönül işidir"

Bu seçim kampanyasının sloganının "Memleket işi, gönül işi" olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Niye AK Parti yaptı da ondan öncekiler yapamadı. Çünkü bu millete hizmet etmek, gönül işidir. Gönülden inanırsanız, gönülden millete bağlanırsanız, milletin dertlerini, acılarını kendi acılarınız olarak kabul eder, sevinçlerini kendi sevinçleriniz olarak kabul ederseniz millete hizmet edersiniz." diye konuştu.

En büyük avantajlarının ne yaptıklarını ve neler yapacaklarını insanlara anlatabilmek olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Millete hizmet yolunda yaptıklarımızı anlatırken diğerleri ne olduğunu değil, neye karşı olduğunu anlatıyorlar. Geçen Haziran seçimlerinde gördünüz, hiç bir araya gelmeyecek olan partiler bir araya gelerek bir istikamet çizdiler. Ne istiyorsunuz? 'Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin'. İstanbul'un Beşiktaş'ında, Şişli'sinde maalesef terörün gölgesindeki partinin, yüzde 15-17'ler civarında oy almasını nasıl açıklarsınız. Maalesef normalde CHP'ye oy verecek bazı insanlar 'Aman Tayyip Erdoğan gitsin' diyerek, terörün gölgesindeki partiye oy verdiler mi? Verdiler. Barajı aşsın, meclise girsin ki AK Parti'nin oyları düşsün' dediler. Onlar, neye karşı olduklarında birleşiyorlar. 'Tayyip Erdoğan, AK Parti düşmanlığında birleşiyorlar. Bizim ise avantajımız, biz masa başında bir ittifak yapmıyoruz."