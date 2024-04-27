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Ters yöne giren ehliyetsiz sürücü 5 aylık köpeği ezip kaçtı: O anlar kamerada

kadir.gunduz kadir.gunduz
27.04.2024 14:58
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Çankırı’da aracı ile ters yöne giren 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, sokakta oynayan köpeği ezerek kaçtı. Yaralanan köpek tedavi altına alınırken, annesinin olay sırasında verdiği tepki ise yürek burktu.

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi Akkaya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yalçın’ın sokakta oynayan 5 aylık ‘İngiliz cooker’ cinsi “Gofret” isimli köpeğine, iddiaya göre ters yönden hafif ticari araç ile sokağa giren 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı. Köpeği ezen sürücü, durumu fark edince hızla sokaktan uzaklaştı. Yaşanan olayı gören Mehmet Yalçın ve çalışanları, yaralanan Gofret’e ilk müdahalesini yaparak veteriner kliniğine götürdü. Tedavi altına alınan ve kalça kemiği kırılan köpek 2 gün yoğun bakımda kaldı. Yaşanan olayın ardından köpek sahibi Yalçın sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Yalçın, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.

Öte yandan, yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde “Gofret” isimli köpeğin sokakta oynadığı görülüyor. Bu sırada ters yönden sokağa giren hafif ticari araç, sokakta oynayan köpeği eziyor. Olayı gören vatandaşlar, kaçan sürücünün arkasından koşuyor. Bu sırada, yaralanan köpeğin annesi ise önce acı çeken yavrusunun yanına koşuyor, daha sonra yardım istemek için sahibinin yanına koşuyor. Ardından anne köpek, sahibi ile birlikte tekrar yavrusunun yanına geliyor.

“Durmadan kaçıyor”

Yaşanan olayı anlatan Mehmet Yalçın, “Köpeğimizin yavrusu oynuyordu. O sırada ben içerideydim. Ters yönden gelen bir araç, yine ters istikamete dönerken köpeğimize çarparak aracın altına alıyor. Durmadan devam ediyor. Daha sonra kaçıyor. Sonra çalışanlarım ve ben dışarı çıktık. Belediyeden Veteriner Hakan beye götürdük. O sağ olsun gerekli müdahaleyi yaptı. Şu anda köpeğimizin kalça kırığı var. İki gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Şu anda durumu iyi. Biz de gereken şikayeti yaptık. 17 yaşında ehliyeti olmayan, genç bir çocukmuş. Köpeğimizin genel durumu iyi” dedi.

“Ben paylaşılan görüntüleri izleyemedim”

Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Yalçın, “Aileden biri gibi, sonuçta bir canlı. Ben paylaşılan görüntüleri izleyemedim, canım yandı. Sahip çıkmak lazım. İnsanların daha dikkatli olması lazım. Burası trafiğe kapalı olmasına rağmen motosiklet sürücüleri çok hızlı geçiyor. Burada çocuklar da oluyor. Bizim canımız yandı” diye konuştu.

“Çankırı’da hayvanlara sahip çıkma düşüncesi sürekli yaygınlaştı”

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Yalçın, insanları duyarlı olmaya davet ederek, “İki kedim evde var, iki kedi de burada besliyorum. Bunlar bizim canımız, sahip çıkıyoruz. Köpeğimizin 8 yavrusundan 7’sini sahiplendirdik. Bizim hayvanlara karşı ilgimiz var. Çankırı’da hayvanlara sahip çıkma düşüncesi sürekli yaygınlaştı. Sağ olsun belediyemiz de bunu destekliyor” şeklinde konuştu.

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