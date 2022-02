Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı hangi vakit kılınır?

Tesbih namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu mübarek gün ve gecelerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Miraç Kandilinde de vatandaşlar tesbih namazına dair bu tip sorular sormaya başladı. Tesbih namazı uzun bir namaz olarak bilinmektedir. Tesbih namazının uzun olmasına rağmen kılındığı zaman büyük bir sevabı olduğu da bilinmektedir. Tesbih namazına dair merak edilnleri haberimizde işledik...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekattır ve şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha ve süre okunup 10 kere tesbih çekilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekat tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

TESBİH NAMAZI HANGİ VAKTİ KILINIR?

Tesbih namazının belli bir zamanı yoktur. Tespih namazı kerahet vakitleri dışında her zaman kılınması uygun bir namazdır. (İbn Abidin, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tespih namazı dört rekat kılınabileceği gibi, iki rekatın sonunda selam vermek suretiyle, ayrı ayrı ikişer rekat olarak da kılınabilir. Tesbih namazında her bir rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rekatte 300 tesbih okunmuş olur. Son olarak da dua edilir.