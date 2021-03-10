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Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

10.03.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

Recep ayının 27. Gecesine denk gelen Miraç Kandili, bu sene 10 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bugünün Miraç Kandili olması sebebiyle birçok Müslüman dualar, namazlar ve yapılması gereken ibadetler ile ilgili araştırmalar yapıyor. Müslüman vatandaşlar, arama motorları üzerinden en çok “Tesbih namazı nasıl kılınır?”, “Tesbih namazı kaç rekat?” sorularını soruyor. Peki Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

Hayatta en azından bir kez bile kılınması tavsiye edilen Tesbih namazı, 4 rekattan oluşur. Buna rağmen kılınması en uzun süren namazdır. Birçok Müslüman tarafından araştırılan Tesbih namazı nasıl kılınır?

TESBİH NAMAZI NASIL VE KAÇ REKAT?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 esbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

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Diyanet İşleri’nin resmi sitesinde yer alan yazıya göre Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir.

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Miraç kandili

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