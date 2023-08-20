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  4. Tesettürlü kadına otobüste çirkin saldırı! 'Peçeni al git' sözleri büyük tepki çekti

Tesettürlü kadına otobüste çirkin saldırı! 'Peçeni al git' sözleri büyük tepki çekti

20.08.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de seyir halindeki otobüste bir kadın, tesettürlü yolcuyu, "Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek rahatsız etti. Çirkin olaya kayıtsız kalmayan diğer yolcular ise "Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma", "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı?" sözleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...

Tepki çeken olay, dün Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu. "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden kadına, diğer yolcular da tepki gösterdi.

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Bir yolcu, "Abla terbiyesizlik yapma. Polis çağırttırma bize burada. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede. Sen ne yaptın? Benim de annemin başı kapalı. Ne anlatıyorsun" dedi.

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O anları kayda alan bir kadın yolcu da, "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen" ifadelerini kullandı.

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GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız" dedi.

İHA

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