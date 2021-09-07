Teşkilat 2. sezondan yeni fragman yayınlandı! Teşkilat'ın yeni sezon yayın tarihi açıklandı

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon için gün sayıyor.

Yeni sezon çekimleri devam eden MİT dizisi Teşkilat dizisi yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazra akşamı TRT 1'de olacak.

ÜNLÜ OYUNCULAR DİZİYE KATILDI

Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda ünlü isimler de katıldı. Hakan Boyav ve Gürkan Uygun'un ardından kadroya katılan son isim Turgut Tunçalp oldu.

Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat'ın yeni sezonunda rol alacağını sette çekilen bir kareyle duyurdu.





