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Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler paylaştı! Trafikte Hatay plakalı bir araç gördüm ve...

18.02.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. 10 ili enkaza çeviren depremlerden sonra evlerini kaybedenler şehirlerini terk etmek zorunda kaldılar. Ünlü oyuncu Ezgi Şenler Hatay'dan göç etmek zorunda zorunda kalan bir depremzede ile trafikte karşılaştı ve aralarında geçen diyalog yüreklerimizi ısıttı.

Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler paylaştı! Trafikte Hatay plakalı bir araç gördüm ve...

Merkez Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda can kaybına neden oldu. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, niceleri de evsiz kaldı. Evlerini kaybedenler şehirlerini terk etmek zorunda kaldılar. Ünlü oyuncu Ezgi Şenler Hatay plakalı bir araç ile trafikte karşılaştı...

Depremin ardından Hatay'dan göç etmek zorunda zorunda kalan bir depremzedenin 31 plakalı aracını trafikte görüp, selam veren oyuncu, yaşadığı olayı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Ezgi Şenler 1

'' BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİNİZ VAR''

Ezgi Şenler'in ''Bugün kırmızı ışıkta 31 plaka bir araç gördüm. Camı açıp geçmiş olsun dedim. Amca teşekkür ettikten sonra “artık evimiz yok” Ankaraya geldik dedi. Hoş geldiniz dedim… Başımızın üstünde yeriniz var… kalbim hala acıyo. Beraber iyileşicez, biz burdayız'' paylaşımı sosyal medyada takdir topladı.

Ünlü oyuncunun Twitter paylaşımı şöyle;

ezgi şenler

"MİSAFİR ETMEK İSTEDİM, YEŞİL IŞIK YANDI"

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin "Keşke davet edip, misafir etseydiniz. Kalp acısına çok fayda ederdi" yorumuna, "Çok istedim ama yeşil yandı. Hatta numaramı küçük kartlara yazıp, arabaya koymayı planlıyorum. Gördüğümde vermek 'Biz buradayız' demek için" karşılığını verdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle;

  • Yaşadıklarımızdan sonra şu ilgiye ve sevgiye o kadar ihtiyacımız var ki. İyi ki varsın Ezgi

  • Sen ve senin gibi iyi kalpliler sayesinde tutunduk zaten hayata

  • Başımıza gelmiş en güzel Ezgi.

  • Acımıza ortak oldunuz. Allah razı olsun.

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