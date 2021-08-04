"Tesla'nın uygun fiyatlı kompakt hatchback'i hazır" söylentisi!

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bugüne dek hatchback bir otomobili piyasaya sürmedi. Ancak buna rağmen şirketin 25 bin dolarlık fiyatıyla uygun fiyatlı olacak kompakt bir hatchback üreteceğine yönelik çeşitli iddialar hiçbir şekilde gündemden düşmedi. Bu iddialar, son zamanlarda tabiri caizse ayyuka çıkmış durumda. Çinli bir kaynağın söyledikleri ise bu yöndeki iddiaları daha da güçlendirdi.

UYGUN FİYATLI TESLA HATCHBACK GELİYOR

Kaynağa göre, Tesla'nın elektrikli hatchback modelinin prototipi çoktan tamamlandı ve aracın üretimi için çoğu tedarikçi şimdiden sıraya girdi. Kaynak ayrıca, 2021 yılı sonunda aracın seri üretim denemesinin yapılacağını da iddia ediyor. Anlaşılan ucuz kompakt modelin gelişimi şimdiye kadar büyük ölçüde gizli tutulmuş.

TESLA MODEL 2 VEYA MODEL Q

Tesla üretimi kompakt hatchback modelinin Model 2 veya Model Q olarak isimlendirilmesi bekleniyor.

İddia kaynağının güvenilir olduğu pek çok kez belirtilse de şimdilik tüm bunları kesin bir bilgi olarak değil, yalnızca söylenti olarak kabul etmek gerek.

