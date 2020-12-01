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  4. Teslim olan terörist bilgi verdi, polis harekete geçti

Teslim olan terörist bilgi verdi, polis harekete geçti

01.12.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden birinin, ikna çalışmaları sonucu teslim olan çocuğunun verdiği bilgiler doğrultusunda Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden birinin, ikna çalışmaları sonucu teslim olan çocuğunun verdiği bilgiler doğrultusunda Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında ailesi HDP önünde nöbet tutarken, ikna çalışmaları sonucu teslim olan bir teröristin verdiği ifadede ve teşhisleri doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, PKK ile bağlantılı olan Zelal kod adlı B.E.’yi Kars’ta yapılan operasyonla yakaladı. B.E., buradaki işlemlerinin ardından Diyarbakır’a getirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alınan B.E.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda, Diyarbakır merkezli Mersin, Şanlıurfa, Ağrı ve Adana’daki 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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