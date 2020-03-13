HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teslim olan teröristin kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

Teslim olan teröristin kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 08:24 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, Habur Sınır kapısından teslim aldığı Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel isimli PKK’lı teröristin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Teslim olan teröristin kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ikna yoluyla teslim olan terör örgütü PKK mensubu Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel’in 2003 yılında Trabzon’da üniversite öğrencisi iken terör örgütüne katıldığı o tarihten itibaren örgütün üst kadrolarında görev yaptığı öğrenildi. Karayel’in katıldığı faaliyetlerden dolayı İnterpol tarafından kırmızı bültenle hakkında arama çıkartıldığı detaylar arasında yer alıyor.

Jandarmanın yaklaşık 6 aylık ikna çalışması sonucu teslim alınan Duygu Karayel jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Karayel cezaevine gönderildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Koronavirüs önlemleri Resmi Gazete'deKoronavirüs önlemleri Resmi Gazete'de
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
terörist Kırmızı Bülten siya manzur duygu karayel

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi koronavirüse yakalandı

Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi koronavirüse yakalandı

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Diğer Haberler
Son dakika! Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Konya'da koronavirüs kavgası! 1 kişi bıçaklandı

Konya'da koronavirüs kavgası! 1 kişi bıçaklandı

Koronavirüsle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Koronavirüs önlemleri Resmi Gazete'de

Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükseldi

AYM Başkanvekili seçimi kararı Resmi Gazete'de

AYM Başkanvekili seçimi kararı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.