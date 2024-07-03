Tetanos (Tetanoz) aşısı nedir, kaç yıl korur? Hamilelikte Tetanos (Tetanoz) aşısı

Tetanos (Tetanoz) aşısı, özellikle tetanoz bakterisinin yaygın olduğu ortamlarda yaşayanlar için kritik öneme sahiptir. Tarım işçileri, bahçıvanlar, inşaat işçileri ve açık havada sıkça çalışan kişiler, tetanos (tetanoz) bakterisine maruz kalma riski taşır ve düzenli aşılanmaları gereklidir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde, hijyen koşullarının yetersiz olduğu yerlerde, yenidoğan tetanosunu (tetanozunu) önlemek için gebelik sırasında annelere tetanos (tetanoz) aşısı yapılması hayati öneme sahiptir.

Tetanos (tetanoz) aşısı nedir?

Tetanos (tetanoz) aşısı, Clostridium tetani bakterisinin neden olduğu ciddi bir enfeksiyon hastalığı olan tetanosu (tetanozu) önlemek için kullanılan bir aşıdır. Tetanos (tetanoz), merkezi sinir sistemini etkileyen ve kas spazmlarına neden olan güçlü bir toksin üreten bu bakterinin yol açtığı ölümcül bir hastalıktır. Tetanos (tetanoz) bakterisi toprakta, tozda ve hayvan dışkısında yaygın olarak bulunur ve vücuda genellikle kirli yaralar, kesikler veya delinmeler yoluyla girer. Tetanos (tetanoz) aşısı, bu bakterinin neden olduğu hastalığı önlemede hayati bir rol oynar.

Tetanos (tetanoz) aşısı olmazsa ne olur?

Tetanos (tetanoz) aşısı olmamak, tetanoz adı verilen ölümcül bir hastalığa yakalanma riskini artırır. Tetanos (tetanoz) semptomları genellikle yara maruziyetinden 7-21 gün sonra ortaya çıkar, ancak nadir durumlarda daha önce veya daha sonra da ortaya çıkabilir. Tetanos (tetanoz) tedavisi mümkündür, ancak oldukça zordur ve ölümcül sonuçlanma riski yüksektir. Tedavi genellikle antibiyotikler, yara bakımı ve solunum desteği gibi yoğun bakım gerektirir. Tetanos (tetanoz) aşısı olmamanın bazı riskleri şunlardır:

Tetanos (tetanoz) enfeksiyonu ve ölüm riski artar.

Ağır ve uzun süreli hastalık riski.

Kalıcı sakatlık riski.

Tetanos (tetanoz) aşısı kaç yıl korur?

Tetanos (tetanoz) aşısı birincil aşılama için genellikle 3 doz hâlinde uygulanır. İlk doz, ikincisi 1-2 ay sonra ve üçüncüsü ise 6-12 ay sonra yapılır. Bu 3 doz aşı tamamlandıktan sonra, tetanos (tetanoz) koruması 10 yıl boyunca devam eder. 10 yıl sonra tetanos (tetanoz) korumasını korumak için tekrar aşı yaptırmak önemlidir. Yetişkinler için her 10 yılda bir tetanos (tetanoz) aşısı tekrarı önerilir. Bu bağlamda tetanos (tetanoz) aşısı tam olunduğu takdirde 10 yıl koruma sağlar.

1 doz tetanos (tetanoz) aşısı kaç yıl korur sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir ancak tek doz tetanos (tetanoz) aşısı, 10 yıl boyunca tam koruma sağlamaz. Ancak, aşılanmamış bir kişiye tetanos (tetanoz) riski taşıyan bir yara girerse tek doz aşı yine de bazı koruma sağlayabilir.

Tetanos (tetanoz) aşısı, bebeklikten itibaren yapılan rutin aşı takviminin bir parçasıdır. Genellikle difteri, boğmaca ve tetanozun bir arada bulunduğu DTaP aşısı şeklinde uygulanır. Tetanos (tetanoz) aşısı süresi ve aşı takvimi şu şekildedir:

2, 4 ve 6 aylıkken ilk 3 doz.

15-18 aylıkken ilk pekiştirme dozu.

4-6 yaş arasında ikinci pekiştirme dozu.

11-12 yaş arasında Tdap aşısı (yeniden pekiştirme dozu).

Gebelikte tetanos (tetanoz) aşısı yapılmalı mı?

Tetanos (tetanoz), anne ve bebek için ölümcül olabilecek ciddi bir enfeksiyondur. Aşı, anneye bağışıklık kazandırarak bebeği de korumaya yardımcı olur. Hamilelikte tetanos (tetanoz) aşısı (Gebelikte tetanoz aşısı) genellikle gebeliğin 3. ayından sonra 2 doz olarak uygulanır. İlk doz 3. ayda, ikinci doz ise 28 gün sonra uygulanır. Daha önce hiç tetanos (tetanoz) aşısı yaptırmamış veya son aşısından 10 yıldan fazla zaman geçmiş gebeler için aşılama daha erken yapılabilir. Tetanos (tetanoz) aşısı gebelikte genellikle güvenlidir ancak kesinlikle doktorunuza danışmanız gerekir.

Tetanos (tetanoz) aşısı yan etkileri nelerdir?

Tetanos (tetanoz) aşısının yan etkileri genellikle hafif ve geçicidir. En sık görülen yan etkiler şunlardır:

Enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık veya şişlik

Ateş

Baş ağrısı

Yorgunluk

Nadir durumlarda alerjik reaksiyon

Nadir durumlarda ateşli nöbetler

Nadir durumlarda kas ve eklem ağrısı





