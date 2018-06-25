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Tetik parmak nedir?

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SAĞLIK HABERLERİ  | 25.06.2018 14:54 | Son Güncelleme

Gelişen teknoloji ve hızlanan sanayi ile beraber yeni hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Akıllı telefonlar ve üretim hatlarındaki tekrarlayıcı işlemler parmaklarımızın sürekli hareket etmesine ve parmaklarımızın zorlamasına neden olmaktadır.

Tetik parmak nedir?

Tetik parmak hastalığı, parmakların tekrarlayıcı hareketlerinden kaynaklanan bir hastalıktır. Avuç içerisindeki makaralar ve tendonlar kalınlaşır. Tendonlar ip yapıdadır ve etrafı halkalarla çevrilidir. Tendonlardaki kalınlaşma, halkalardan geçmesini engeller ve parmakların kilitlenmesine sebep olur.

Belirtileri Nelerdir?

Tetik parmak hastalığının en yaygın belirtisi, parmaklarda oluşan ağrılardır. Önce avuç içi ve parmakta başlayan ağrı, zamanla tüm ele yayılmaktadır. Genellikle, parmaklar kapatıldıktan sonra geri açılmamakta ve zorlayınca ‘tık’ sesi gelmektedir. Hastalık ilerledikçe, ağrı şiddeti ve kilitlenmeler artmaya başlar. Bu durum, insanların yaşam kalitesini etkilemektedir. Ayrıca, parmaklardaki her ağrı ciddiye alınmalıdır. Eğer bu hastalık önemsenmezse, parmaklarda kalıcı hasarlar ve hareket kaybı ortaya çıkmaktadır.

Tedavi Yöntemleri

Tedavi yöntemleri, hastalığın ne kadar ilerlediğine göre değişmektedir. Çok ileri olan hastalarda, operasyon yapılması şarttır. Ama eğer hastalık önceden farkedilmişse birçok yöntem ile beraber bu hastalığa çözüm getirilmektedir.

Akut Dönem Tedavi

Hastalık ilk başta farkedilirse, şişliği gidermeye yönelik ilaç tedavileri uygulanır. Ayrıca kilitlenmeleri engellemek için, parmak atelleri kullanılır. Ateller, parmağın dinlenmesini sağlar ve dışarıdan gelebilecek darbelere karşı koruma sağlar. Ayrıca masaj, parmak egzersizleri de ağrınızı hafifletmeye yardımcı olur.

Subakut Dönem Tedavi

Bu tedavi yöntemi, hastalığın 3 hafta ile 3 ay arasındaki süreçte uygulalanabilir. Sabah sertleşmesi ve ağrılar bu dönemlerde artmaya başlar. Bu aşamada fizik tedavi ve bir takım enjeksiyon seçenekleri devreye girebilir. Bu uygulamayla geçici bir tedavi sağlanır ve ağrılar hafifletilir.

Kronik Dönem Tedavi

Eğer hastalık 3 ay boyunca görülen diğer tedavilere cevap vermez ise, tendonların hareketine engel olan kemerler cerrahi olarak gevşetilebilir. Bu sayede parmakta oluşan ağrı ve kilitlenmeler geçmektedir. Bu cerrahi işlem sırasında, hastalığın olduğu bölgede küçük bir kesi yapılır ve tendonun takılı olduğu tünel genişletilir. Hasta işlem sonrasında 1 hafta içinde basit günlük işlerine dönebilir. İşe dönüş süresi ise iş niteliğine göre değişmektedir.

Sağlıklı günler dilerim...

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