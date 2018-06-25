Tetik parmak nedir?

Tetik parmak hastalığı, parmakların tekrarlayıcı hareketlerinden kaynaklanan bir hastalıktır. Avuç içerisindeki makaralar ve tendonlar kalınlaşır. Tendonlar ip yapıdadır ve etrafı halkalarla çevrilidir. Tendonlardaki kalınlaşma, halkalardan geçmesini engeller ve parmakların kilitlenmesine sebep olur.

Belirtileri Nelerdir?

Tetik parmak hastalığının en yaygın belirtisi, parmaklarda oluşan ağrılardır. Önce avuç içi ve parmakta başlayan ağrı, zamanla tüm ele yayılmaktadır. Genellikle, parmaklar kapatıldıktan sonra geri açılmamakta ve zorlayınca ‘tık’ sesi gelmektedir. Hastalık ilerledikçe, ağrı şiddeti ve kilitlenmeler artmaya başlar. Bu durum, insanların yaşam kalitesini etkilemektedir. Ayrıca, parmaklardaki her ağrı ciddiye alınmalıdır. Eğer bu hastalık önemsenmezse, parmaklarda kalıcı hasarlar ve hareket kaybı ortaya çıkmaktadır.

Tedavi Yöntemleri

Tedavi yöntemleri, hastalığın ne kadar ilerlediğine göre değişmektedir. Çok ileri olan hastalarda, operasyon yapılması şarttır. Ama eğer hastalık önceden farkedilmişse birçok yöntem ile beraber bu hastalığa çözüm getirilmektedir.