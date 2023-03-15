Teyzesi ve 3 yakınına dehşeti yaşattı: 10 yaşındaki çocuk öldü, 3 yaralı var... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1218 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Y.E.Ş., apartman girişinde bir süre bekledikten sonra arkasına sakladığı bıçağı çıkartıp, kuzenleri T.G. (29) ile F.G.'ye (33) saldırdı.

Ardından karşı dairede oturan teyzesi N.G. (60) ile torunu Alparslan Gebeş'in bulunduğu dairenin zilini çalan Y.E.Ş., kapının açılmasıyla içeri girdi.

Y.E.Ş., teyzesi ile torununu bıçaklayıp ikinci kattaki kendi dairesine gitti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Adrese gelen ekipler, N.G. ve Alparslan Gebeş'in olduğu daireye, kapının kilitli olması nedeniyle giremedi.

İtfaiye merdiveni ile daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Alparslan Gebeş ile N.G.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

F.G ve T.G. ise taksi ile hastaneye gitti.

Polisin operasyonu ile yakalanıp gözaltına alınan Y.E.Ş., ekip otosuna bindirilip polis merkezine götürüldü.

Ense, boyun ve karın bölgesinden yaralanıp ambulansta kalp masajı yapılan Alparslan Gebeş, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yandan, saldırganın daire kapısı önünde beklediği, arkasına sakladığı bıçağı çıkartıp kuzenlerine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)



