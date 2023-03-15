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Teyzesi ve 3 yakınına dehşeti yaşattı: 10 yaşındaki çocuk öldü, 3 yaralı var... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

15.03.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Y.E.Ş. (30), aynı apartmanda oturan teyzesi, onun torunu ve 2 kuzenini bıçaklayarak adeta dehşeti yaşattı. Ağır yaralanan torun Alparslan Gebeş (10), hastanede yaşamını yitirdi, 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Polisin gözaltına aldığı Y.E.Ş.'in saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Teyzesi ve 3 yakınına dehşeti yaşattı: 10 yaşındaki çocuk öldü, 3 yaralı var... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1218 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Y.E.Ş., apartman girişinde bir süre bekledikten sonra arkasına sakladığı bıçağı çıkartıp, kuzenleri T.G. (29) ile F.G.'ye (33) saldırdı.

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Ardından karşı dairede oturan teyzesi N.G. (60) ile torunu Alparslan Gebeş'in bulunduğu dairenin zilini çalan Y.E.Ş., kapının açılmasıyla içeri girdi.

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Y.E.Ş., teyzesi ile torununu bıçaklayıp ikinci kattaki kendi dairesine gitti.

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İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Adrese gelen ekipler, N.G. ve Alparslan Gebeş'in olduğu daireye, kapının kilitli olması nedeniyle giremedi.

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İtfaiye merdiveni ile daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Alparslan Gebeş ile N.G.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

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F.G ve T.G. ise taksi ile hastaneye gitti.

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Polisin operasyonu ile yakalanıp gözaltına alınan Y.E.Ş., ekip otosuna bindirilip polis merkezine götürüldü.

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Ense, boyun ve karın bölgesinden yaralanıp ambulansta kalp masajı yapılan Alparslan Gebeş, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Diğer yandan, saldırganın daire kapısı önünde beklediği, arkasına sakladığı bıçağı çıkartıp kuzenlerine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)


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