Avdaviç, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda her yıl birçok sergi açtıklarına işaret ederek, "Bu tür sanatlarla uğraşanlar, güzel sanatların yanı sıra ahlaken de ruhen de davranış anlamında da çok daha üst seviyede oluyorlar. Ben bu tür faaliyetlerin toplumsal standardımızı sadece sanatsal anlamda değil, ahlaki ve davranışsal anlamda çok yukarıyla çektiğini görüyorum. Bunun için ziyadesiyle önemsiyorum. Bu sergilere hiçbir kar amacı gütmeden ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Son gün 29 Haziran

Bu ismin tezhip sanatıyla birebir örtüştüğünü vurgulayan Özbalak, şunları kaydetti:

"Geleneksel sanatlarımızdan olan tezhip, uzun ve meşakkatli bir süreçte öğrenilmektedir. Bu eserlerin hepsi hat yazılarının etrafına ve sadece bir eser için tasarlanmıştır. Hiçbir tasarım asla ikinci bir eserde kullanılmamıştır. Bu yolda benimle sabırla yürüyen öğrencilerimle iftihar ediyorum. Bize çalışmak için yer veren, çalışmalarımızı destekleyen, bu serginin açılması fikrini ortaya atan ve yardım eden Münir Üstün'e de sonsuz teşekkür ederim."

Sergiye 11 eserle katılan öğrencilerden Zeynep Üstün ise 11 yıldır tezhiple ilgilendiğini belirterek, "Hep birlikte bir atölyede çalışıyoruz. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Tasarımlarımızın tamamen özgün olmasına özen gösteriyoruz. Sipariş çalışsak bile başka bir işimizle aynı olmasını istemiyoruz. Çünkü bunun sanat olmadığını düşünüyoruz. Sanat dediğimiz özgündür ve tektir. Meşakkatli ama keyifli bir iş. Özellikle sergilerde aldığımız geri dönüşleri bizi daha da memnun ediyor." diye konuştu.

Yaklaşık 50 eserden oluşan "Müzeyyen" sergisi, 29 Haziran'a kadar görülebilecek.

