TGK 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı

Ticari işletme mantığının ötesinde kamusal görev üstlenen yerel basının, 2018 yılının ikinci yarısında ekonomik yönden ağır bir yükün altına girdiği, artan döviz kurlarının baskısıyla adeta yayın yapamaz hale geldiği savunulan bildirgede, "Zorunlu girdiler olan kağıt, boya, kalıp ve film gibi sarf malzemelerin tamamının ithal edilmesi, sektörün sürdürülebilirlik sorununu beraberinde getirmiştir." ifadesine yer verildi.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Anadolu'nun her köşesinde halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda fedakarca görev yapan yerel medya ve çalışanlarının, demokrasiye işlerlik kazandırdığı belirtildi.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti organizesinde, Türkiye genelindeki 8 gazeteciler federasyonu genel başkanı ve yöneticileri, 83 gazeteciler cemiyeti başkanı ve temsilcisi ile 148 medya mensubunun katıldığı TGK'nin 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı sona erdi.

Sonuç bildirgesinde, yerel gazetelerin maliyetlerinin farklı kalemlerde yüzde 100 ile 200 arasında değişen oranlarda arttığı vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"2016 yılı sonunda kağıdın tonu 665 dolar, dolar kuru 3,47 lira ve bir ton kağıt 2 bin 307,55 lira iken, 10 Kasım 2018'de kağıdın tonu peşin 870 dolar, dolar kuru 5,46 lira ve kağıdın tonu 4 bin 750 lira olarak gerçekleşmiştir. Benzer artışlar boya ve kalıp için de söz konusudur."

Son yıllardaki uygulama ve mevzuat değişiklikleri yoluyla Basın İlan Kurumu ilanlarında da kayıplar yaşandığı öne sürülen bildirgede, beklentilerinin, Basın İlan Kurumunun bu ay sonunda toplanacak genel kurulunda ele alınması beklenen resmi ilan fiyat tarifesinin zorlu ekonomik koşullar göz önüne alınarak artırılması ve kısa sürede uygulamaya konulması olduğu ifade edildi.

Bildirgede, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu oluşturan 20 bini aşkın gazetecinin temsilcisi olarak bir diğer beklentilerinin de basın sektöründe istihdam sağlayan yerel basın kuruluşlarına uygun koşullarda hibe ve kredi desteği verilmesi olduğu kaydedildi.

