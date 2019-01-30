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The New York Times, Çin’in müslümanlara uyguladığı zulme sessiz kalınmasına dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:30 | Son Güncelleme

New York Times gazetesinde yer alan makalede, bir milyon Uygur Müslüman Türkün zorunlu eğitim kamplarında komünizm propagandasına maruz kalmasına, İslam ülkeleri liderlerinin sessiz kalmasına dikkat çekildi.Mustafa Akyol tarafından kaleme alınan makalede, Doğu Türkistan’ın Sincan bölgesindeki zorunlu eğitim kampları, Sovyetler Birliği’nin Komünist lideri Lenin’in başlattığı ve Stalin’in sürdürdüğü Gulag takım adalarındaki zorunlu çalışma kamplarına benzetildi.Sovyetler Birliği tarafından Gulag Takım adalarında sonu ölümle biten çalışma kamplarında muhaliflere uygulanan bu vahşet 1973 yılında Rus Yazar Aleksandır Solzenitsin tarafından yazılan ‘Gulag Archipelago’ isimli kitapla ortaya çıkartılmıştı.The New York Times’in makalesinde Sovyetler Birliği Komünist Partisinin yaptığı bu işkence şimdi başka bir Komünist parti tarafından Sunni Müslüman Uygur Türklerine karşı uygulandığına dikkat çekildi.Doğu Türkistan’ın Sincan bölgesinde kurulan Çin’in ‘yeniden eğitim kampları’nda bir milyon mahpus Müslümana zorla Çin Komünist partisini öven ideolojik konuşmalar, şarkılar dinletildiği, İslam ülkelerinin buna sessiz kaldığı kaydedildi.Makalede, Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olması ve İslam Ülkeleri Teşkilatı’na üye olan 57 ülkenin 20’sinin Çin’in en iyi ticaret ortağı olması sebebiyle bu zulme sessiz kaldıkları ve Çin’in bu ülkelere sus payı olarak yardım yaptığı iddia edildi.

New York Times gazetesinde yer alan makalede, bir milyon Uygur Müslüman Türkün zorunlu eğitim kamplarında komünizm propagandasına maruz kalmasına, İslam ülkeleri liderlerinin sessiz kalmasına dikkat çekildi.
Mustafa Akyol tarafından kaleme alınan makalede, Doğu Türkistan’ın Sincan bölgesindeki zorunlu eğitim kampları, Sovyetler Birliği’nin Komünist lideri Lenin’in başlattığı ve Stalin’in sürdürdüğü Gulag takım adalarındaki zorunlu çalışma kamplarına benzetildi.
Sovyetler Birliği tarafından Gulag Takım adalarında sonu ölümle biten çalışma kamplarında muhaliflere uygulanan bu vahşet 1973 yılında Rus Yazar Aleksandır Solzenitsin tarafından yazılan ‘Gulag Archipelago’ isimli kitapla ortaya çıkartılmıştı.
The New York Times’in makalesinde Sovyetler Birliği Komünist Partisinin yaptığı bu işkence şimdi başka bir Komünist parti tarafından Sunni Müslüman Uygur Türklerine karşı uygulandığına dikkat çekildi.
Doğu Türkistan’ın Sincan bölgesinde kurulan Çin’in ‘yeniden eğitim kampları’nda bir milyon mahpus Müslümana zorla Çin Komünist partisini öven ideolojik konuşmalar, şarkılar dinletildiği, İslam ülkelerinin buna sessiz kaldığı kaydedildi.
Makalede, Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olması ve İslam Ülkeleri Teşkilatı’na üye olan 57 ülkenin 20’sinin Çin’in en iyi ticaret ortağı olması sebebiyle bu zulme sessiz kaldıkları ve Çin’in bu ülkelere sus payı olarak yardım yaptığı iddia edildi. Çin’de Müslümanların sakal bırakması, Ramazan’da oruç tutmasının yasak edildiği ve Müslümanları yenmesi haram olan domuz eti yemeye ve alkol kullanmaya zorlandığı belirtildi.
Çinli yetkililerin Uygurlar arasındaki aşırı uçlar tarafından alarma geçtiklerini söyledikleri belirtilen makalede, bu insanların bir avuç olduğunu ve bunun sebebinin de Müslümanlara yıllarca uygulanan baskının sonucu ortaya çaktığı kaydedildi.
Çin’in Müslümanlara uyguladığı baskılara karşı yalnızca Malezyalı siyasetçi Enver İbrahim ve Pakistan’ın Din İşleri Bakanı Nur Hak Kadri’nin sesini yükselttiği, ancak son zamanlarda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Çin’de Müslümanlara karşı tutumlarla ilgili haberlerin can sıkıcı olduğunu açıkladığı kaydedildi.

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