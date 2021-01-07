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The Reckoning’den tüyler ürperten fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.01.2021 08:42 | Son Güncelleme:
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The Reckoning’den tüyler ürperten fragman

Birbirinden başarılı korku filmleriyle hafızalara kazınan yönetmen Neil Marshall’ın yeni korkusu The Reckoning’den tüyler ürperten fragman yayınlandı.

2000’li yıllarda çektiği The Descent adlı korku filmiyle hafızalara kazınan Neil Marshall, bir kez daha korkutmaya geliyor. 17. Yüzyılda cadı avının tavan yaptığı yılları konu alan filmi The Reckoning’den tüyler ürperten bir fragman yayınlandı. The Reckoning, 5 Şubat’ta VOD platformlarında izleyici ile buluşacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Charlotte Kirk, Sean Pertwee, Joe Anderson, Steven Waddington gibi isimler yer alırken; filmin senaryosunu da Neil Marshall ve Marshall’la birlikte The Descent filminde birlikte çalışan Edward Evers-Swindell kaleme alıyor.

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THE RECKONİNG KONUSU

İzleyiciyi 17. yüzyıldaki veba salgını yıllarına götürülen ve cadıların avlandığı bir dönemi konu alan film, eşini kaybettikten sonra cadı olmakla suçlanan Grace Haverstock’un yaşadıklarını konu alıyor. İngiltere’nin en gaadar cadı avcısı Moorcroft’un eline düşen Grace, bu durumdan kurtulmanın yollarını ararken, kendi içindeki şeytanlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Konusuyla dikkat çeken film, 5 Şubat‘ta VOD platformlarında izleyici ile buluşacak.

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THE RECKONİNG FRAGMANI

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