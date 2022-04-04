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  4. Thodex vurgununda yeni gelişme! İfadeler ortaya çıktı: Bire üç oranında kazanırsın

Thodex vurgununda yeni gelişme! İfadeler ortaya çıktı: Bire üç oranında kazanırsın

04.04.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex kripto para dolandırıcılığına yönelik soruşturmada Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında ayrı ayrı 12 bin 164'er yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istenirken yeni bir gelişme yaşandı. Koruması ve şoförünü de dolandıran Faruk Fatih Özer'in korumasına "Borçların var. Kripto para yükseliyor, bire üç oranında kazanırsın" dediği ortaya çıktı.

Thodex vurgununda yeni gelişme! İfadeler ortaya çıktı: Bire üç oranında kazanırsın

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex'in kurucu şüphelisi Faruk Fatih Özer'in, Thodex Kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırarak Arnavutluk'a kaçmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 268 sayfadan oluşan iddianamede 2027 müştekiye yer verilirken, 21 kişi de şüpheli sıfatıyla yer aldı.

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İddianamede 21 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede, bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon TL'lik zarar oluştuğuna yer verildi. Ayrıca, 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini aktardı. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yüzde 50'sini, belki de tamamını devredeceğini söylediğini anlattı.

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"BİRE ÜÇ ORANINDA KAZANIRSIN"

Faruk Fatih Özer'in koruması ile şoförü Mehmet Ç.'nin bile Özer tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Özer'in korumasına, "Borçların var. Kripto para yükseliyor, bire üç oranında kazanırsın" dediği belirlendi. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden koruma Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Thodex Faruk Fatih Özer
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