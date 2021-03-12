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Thor: Hollanda'da beş yavrusu olan aslana vasektomi yapıldı

12.03.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Thor: Hollanda'da beş yavrusu olan aslana vasektomi yapıldı

Hollanda'da geçen yıl beş yavru sahibi olan Thor adlı aslana vasektomi yapıldı.

Hollanda'da geçen yıl beş yavru sahibi olan Thor adlı aslana vasektomi yapıldı.

Arnhem kentindeki Royal Burgers Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bu kararın 11 yaşındaki Thor'un "gen havuzunu kalabalıklaştırmaması için alındığını" söyledi.

Thor'dan hamile kalan iki aslandan biri ikiz, diğeri de üçüz yavrular dünyaya getirmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF, son 20 yıl içinde yaban hayatındaki aslanların nüfusunun yüze 30-50 oranında azaldığını söylüyor.

WWF, yabandaki aslanların neslinin ciddi şekilde tükenme riski altında olduğuna dikkat çekiyor.

'Hadım edilseydi yelelerini kaybedecekti'

Erkek doğum kontrollerinden biri olan vasektomide sperm kanalları bağlanıyor.

Kastrasyonda ise testisler alınıyor. Aslanlarda vasektomi, hiç duyulmamış bir şey olmasa da nadir başvurulan yöntemlerden biri.

Dünkü ameliyatı gerçekleştiren veteriner Henk Luten, 35 yıllık kariyerinde ilk kez bir aslana vasektomi yaptığını söyledi.

Hayvanat bahçesinde Thor'un yeterince DNA'sı olduğunu söyleten Luten, Reuters haber ajansına "Çok fazla yavrumuz var ve Thor'un gen havuzunu kalabalıklaştırmasını istemiyoruz" dedi.

Luten'e göre Thor'un testisleri alınsaydı hayvanın yeleleri dökülmeye başlayacaktı.

Ayrıca ameliyattan sonra testosteron salgılanması olmayacağı için Thor baskın erkek olarak sürünün sosyal hiyerarşisindeki yerini kaybedecekti.

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