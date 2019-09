THY Birleşmiş Milletlerle ortak çalışma yapacak

Türk Hava Yolları (THY), kültürler arası anlayış platformu olan Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı ile ’Barış için Spor Ödülleri’ projesine imza attı. Dünyanın yaşadığı sorunlara karşı toplumsal bilinç oluşturması beklenen projenin dünya kamuoyunda da farkındalık düzeyini artırması hedefleniyor.

Türk Hava Yolları (THY), kültürler arası anlayış platformu olan Birleşmiş Milletler(BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC - United Nations Alliance of Civilizations) ile önemli bir iş birliğine imza attı. THY ve BM Medeniyet İttifakı arasında imzalanan anlaşma kapsamında ’Barış için Spor Ödülleri’ projesi hayata geçirilecek. Proje hayata geçirilirken sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Dünyanın yaşadığı sorunlara karşı toplumsal bilinç yaratması beklenen projenin dünya kamuoyunda da farkındalık düzeyini artırması hedefleniyor.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, THY ile Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı arasında ABD’nin New York şehrinde düzenlenen imza töreni, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve taraflardan üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.

Anlaşma ile THY’nin, merkezi New York’ta olan ve faaliyet amacını BM’nin ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ çerçevesinde medeniyetler arası uyum oluşturmak, köprü kurmak ve uzlaşma sağlamak şeklinde belirleyen UNAOC ile dünya kamuoyunun dikkatini küresel bir misyona çekmeyi hedeflendiği açıklandı.

"Barış için spor ödülleri" projesi

"Barış için Spor Ödülleri" başlığı altında hayata geçirilecek bu ortak girişimde sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldığı vurgulandı. Proje süresince, barış için spor ve kalkınma girişimleri kapsamında uluslararası bir jüri tarafından global görünürlüğü artıracak bir ödül töreni düzenleneceği, bu organizasyonla da spor, sanat ve iş dünyasından önemli ve bilinir kişileri ile ayrıca kanaat önderlerini bir araya getirilerek, küresel mesele ve konu başlıklarına dünya kamuoyunun dikkati çekileceği bildirildi.