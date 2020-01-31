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THY, Çin seferlerini durdurma kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 01:21 | Son Güncelleme

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA - ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü nedeniyle daha önce sefer azaltma kararı alan Türk Hava Yolları (THY), yeni aldığı kararla 9 Şubat'a kadar 4 kente seferlerini durdurduğunu açıkladı.

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA - ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü nedeniyle daha önce sefer azaltma kararı alan Türk Hava Yolları (THY), yeni aldığı kararla 9 Şubat'a kadar 4 kente seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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