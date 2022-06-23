HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY'den flaş Suudi Arabistan açıklaması

THY'den flaş Suudi Arabistan açıklaması

23.06.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan tarafından, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığı bildirildi.

THY'den flaş Suudi Arabistan açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Suudi Arabistan Vatandaşı Yolcularımızın Dikkatine; Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinin yayınladığı genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağı 20.06.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir. Ek olarak, seyahat edeceğiniz ülkeye giriş koşulları için devam eden bağlantıyı ve en güncel bilgi için ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçiliklerinden yapılan duyuruları kontrol etmenizi rica ederiz." ifadelerine yer verdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
557 bin euro buldu! Sahibine verdi...557 bin euro buldu! Sahibine verdi...
Marmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdıMarmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdı
Bodrum'a 8 km uzaklıkta...Ege adasına ağır silahlar!Bodrum'a 8 km uzaklıkta...Ege adasına ağır silahlar!
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı

"25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına bordroyla yanıt

"25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına bordroyla yanıt

Yurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları şoke etti

Yurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları şoke etti

Duygulandıran görüntü! Şehitleri böyle selamladılar

Duygulandıran görüntü! Şehitleri böyle selamladılar

İlginizi Çekebilir

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.