THY’nin koronavirüs aşılarını taşıyan uçağından mesaj

Çin’den sipariş edilen koronavirüs aşıları Türkiye saatiyle 19.50’de Pekin’den yola çıktı. Türk Hava Yolları’na ait uçakla yola çıkan 3 milyon dozluk ilk partinin sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.

"GÜZEL GÜNLERE UÇUYORUZ"

Aşının gelmesine saatler kala, THY’den de konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yahya Üstün’ün paylaşımının altına bulunan videoda, aşıları Türkiye’ye getiren THY uçağının pilotları, koronavirüsün bitmesi adına aşıların hayırlı olması mesajını paylaştı.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek inaktif aşıların yola çıktığını çarşamba sabahı Türkiye'de olacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetmişti:

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."



