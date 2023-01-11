THY personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? 12 ve 18 bin TL maaş alacaklar!

THY personel alımı 2023 yılında ne zaman yapılacak merakla araştırılan bir konuydu. Türk Hava Yolları dünyanın sayılı hava yolu firmalarından biri. Hem hizmet hem de çalışan kalitesiyle dünyada adından söz ettiriyor. THY bünyesinde çalışmak isteyen kişiler kurumun personel alım ilanlarının takipçisi oluyorlar. Peki THY personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte süreç ile ilgili merak edilen detaylar...

THY PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

THY personel alımı 2023ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde THY, 2.600 kabin memuru alımı yapacağını duyurmuştu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından yapılan açıklamada 2023 yılı için “Biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 1.200 pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız” denmişti.

Henüz THY kabin memuru alımı başvuruları için yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen duyuru ile başvuruların kısa süre içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor.

12 İLA 18 BİN TL ARASI MAAŞ ALACAKLAR!

THY personel alımında çalışma hakkı kazanan adayların maaş ölçekleri de açıklandı. 12 ila 18 bin TL arası maaş alacakları söylendi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2023 yılı için başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yılın şartları şu şekildeydi:

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•20-39 yaş arasında olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

