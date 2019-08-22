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THY uçuş ağına genişletmeye devam ediyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 23:09 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları(THY)Amerika Kıtası'nın önemli şehirleri olan Mexico City ve Cancun uçuşlarına başladı.  THY, Latin Amerika'nın ikinci büyük şehri ve Meksika'nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun'a ilk seferi bugün gerçekleştirdi.

THY uçuş ağına genişletmeye devam ediyor 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları(THY)Amerika Kıtası'nın önemli şehirleri olan Mexico City ve Cancun uçuşlarına başladı.
THY, Latin Amerika'nın ikinci büyük şehri ve Meksika'nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun'a ilk seferi bugün gerçekleştirdi. Amerika Kıtası'ndaki 18. ve 19. uçuş noktaları Mexico City ve Cancun'a düzenleyeceği seferler, İstanbul-Mexico City- Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün yapılacak.
Mexico City ve Cancun hat açılışları sebebiyle Mexico City Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Büyüme stratejimiz çerçevesinde uçuş ağımızın sınırlarını genişletmeye devam ediyoruz. Bali'den sonra Amerika Kıtası'nın bu önemli iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünden itibaren Mexico City ve Cancun'a seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.
(FOTOĞRAF)

THY uçuş ağına genişletmeye devam ediyor THY uçuş ağına genişletmeye devam ediyor

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