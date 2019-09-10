HABER

THY'den KKTC'de üniversite okuyan öğrencilere indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, THY'nin, KKTC üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin bilet fiyatlarında yüzde 15'lik indirim yapacağını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Hava Yolları'nın (THY) ülkede üniversite eğitimi alan öğrencilerin bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Özersay, THY'nin, KKTC'de üniversite okuyan öğrencileri sevindirecek kararını açıkladı.

Özersay, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bu konuda bir süredir görüştüklerini belirterek, "THY, bugün KKTC'ye gelen öğrencilerle ilgili yüzde 15'lik bir öğrenci indirimi yapma yönünde karar üretmiş durumdadır. Bu, KKTC hükümetinin aldığı insiyatifin bir sonucudur." diye konuştu.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın 17 Temmuz 2019 tarihinde yapmış olduğu girişimler doğrultusunda 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk Hava Yolları'nın KKTC-Türkiye Cumhuriyeti arasında yapacağı karşılıklı geliş gidişlerde ve iç sefer uçuşlarında, yüzde 15'lik öğrenci indirimi uygulamasına geçilecektir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, kararın başta öğrenciler olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ülkede üniversite eğitimi alan tüm öğrenciler, KKTC'ye gidiş ve gelişlerinde bu indirimden sürekli olarak yararlanabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyen öğrenciler biletlerini, www.thy.com adresi veya satış acenteleri üzerinden temin edebilecek. THY'nin indirimi, promosyon sınıflarında geçerli olmayacak.

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralıGaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrıTürkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
indirim KKTC öğrenci THY

En Çok Okunan Haberler

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a 'Cammu Keşmir' çağrısı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Diyarbakır anneleri, HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

Bekleyiş sürüyor! 'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.