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Tıbbi sekretere hakaret savuran doktor için karar çıktı! ''Holteri takmazsan kafana sıkarım''

13.01.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki özel bir hastanede, tıbbi sekreter Cansu Demircan'a (31), hastaya holter takmadığı iddiasıyla küfür ve hakaret edip, tehditler savurduğu öne sürülen doktor İ.K. hakkında, 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, doktor İ.K.'ye 5 ay hapis ve 9 bin 120 TL ceza verdi. Davanın 14 Eylül 2021'de görülen ilk duruşmasında, olay anını anlatan Demircan, doktorun üzerine doğru yürüyüp ''kafana sıkarım'' dediğini söyledi.

Tıbbi sekretere hakaret savuran doktor için karar çıktı! ''Holteri takmazsan kafana sıkarım''

Olay, 13 Mart 2019'da Karşıyaka'daki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, dahiliye servisinde görevli doktor İ.K., 7 yıldır hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Cansu Demircan'dan hastasına holter cihazı takmasını istedi. Demircan, hastaya holter takıp, reçeteyi teslim almak için kardiyoloji bölümüne gitti. İ.K., holterin takılmadığını zannedip kardiyoloji bölümüne gelerek Demircan'a hakaretler edip, tehditte bulundu. Doktorun bağırması üzerine odadan çıkan Demircan, işten ayrılıp 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmasının ardından doktor İ.K. hakkında, 'tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

''HOLTERİ TAKMAZSAN KAFANA SIKARIM''

Davanın 14 Eylül 2021'de görülen ilk duruşmasında, olay anını anlatan Demircan, "İ.K. bir anda kardiyoloji bölümüne girdi. İçeride hastane çalışanlarından B.T. vardı, bağırarak bir şeyler söylüyordu. Sonrasında bana yönelerek 'Sana o holteri takmanı söylüyorum' dedi, hakaretlerin ardından, telefonu fırlattı ve üzerime doğru yürüdü, sonrasında ise 'kafana sıkarım' diye bağırmaya devam etti" dedi.

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''SERT BİR UYARIM OLDU''

Mahkemede savunması alınan doktor İ.K. ise, "Olayın olduğu iddia edilen günlerde yoğun bir çalışma ortamı söz konusuydu. Tıbbi sekreter olarak çalışan Cansu Demircan, zaman zaman da holter benzeri cihazların takılması ve sonuç alınması konusunda bizlere yardımcı oluyordu. Ben dahiliye bölümü hekimiyim, suç tarihinde bir gün önce Cansu Hanım çocuğunun hasta olduğunu gerekçe göstererek işe gelmemişti. O gün de bir holter takılması gerekiyordu. Hastayı Cansu Hanım'a yönlendirdim. Bir süre sonra hasta geldi ve 'Gönderdiğiniz yerde herhangi bir görevli yok' dedi. Başka bir hastayla ilgili aynı şekilde yönlendirme yaptığımda yerinde olmadığı konusunda bilgi verildi. Araştırdığımda görev yerinden ayrıldığını, kardiyoloji polikliniğinde kapıyı kapatıp içeride çay kahve içmekte olduklarını gördüm ve sert bir uyarım oldu. Ancak iddia edildiği şekilde aşağılayıcı herhangi bir şey söylemedim, tehdit etmem de söz konusu olmadı" dedi.

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MAHKEME KARARINI VERDİ

Tanıklar da ifadelerinde tıbbi sekreter Demircan'ı doğruladı. Tanıkların dinlenmesinin ardından davanın geçen aralık ayında görülen 3'üncü duruşmasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, doktor İ.K.'ye 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 9 bin 120 TL adli para ve 'tehdit' suçundan ise 5 ay hapis cezalarını verdi. Mahkeme İ.K.'ye verilen bu cezanın hükmünün açıklanmasını da 5 yıl geri bıraktı. Taraf avukatlarının karara itirazıyla dava dosyası istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Tabip Odası da doktor İ.K. hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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(DHA)

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