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Gaziantep'te doktora mermerli saldırı! Randevusuz geldi, hasta yakını doktoru bu hale getirdi

07.01.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk, randevusuz muayene olmak isteyen hastanın ağabeyi Erkan Y. tarafından masasındaki mermer isimlikle darp edildi. Başına 8 dikiş atılan, Dr. Oluk şikayetçi olurken, saldırgan gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Oluk, ''Bir hasta geldi ve kendisini muayene etmemi istedi. randevusu olmadığı için kendisini tedavi edemeyeceğimi söyledim. Yaklaşık 2 saat sonra abisini olduğunu öğrendiğim kişi tarafından darp edildim'' dedi.

Gaziantep'te doktora mermerli saldırı! Randevusuz geldi, hasta yakını doktoru bu hale getirdi

Olay, dün sabah saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Randevu almadan hastaneye gelen Nalan Y., İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak istediğini söyledi. Dr. Oluk, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Sadık Oluk'un çağrısıyla gelen güvenlik görevlileri Nalan Y.'yi uzaklaştırdı.

8 DİKİŞ ATILDI, 10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Olayın ardından Nalan Y.'nin erkek kardeşi Erkan Y., hastaneye geldi, Dr. Sadık Oluk’un odasına girdi. Çıkan tartışmada Erkan Y., masanın üzerinde isim yazılı mermer parçası aksesuarı alıp Dr. Oluk’un başına vurdu. Yaralanan Dr. Oluk acil serviste tedaviye alındı. Başına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Dr. Sadık Oluk, polise şikayetçi oldu. Erkan Y. gözaltına alındı.

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DEFALARCA MERMERLE KAFASINA VURDU

Hastanede tedavisi süren Dr. Sadık Oluk, “Bir hasta geldi ve kendisini muayene etmemi istedi. Ben de sağlık kurulunda görevli olduğum ve randevusu olmadığı için kendisini tedavi edemeyeceğimi ve muayenesinin başka bir dahiliye doktorumuz tarafından yapılabileceğini söyledim. Bunun üzerine el kol hareketleri yaptı. Sesini yükseltince güvenliği çağırdım. Yaklaşık 2 saat sonra da kim olduğunu bilmediğim, ancak sonradan o hastanın ağabeyi olduğunu öğrendiğim kişi tarafından odamda darp edildim. Masanın üzerindeki aksesuar şeklindeki mermerle kafama defalarca vurdu. Kafama 8 tane dikiş atıldı. Şikayetçiyim'' dedi.

TABİPLER ODASINDAN TEPKİ

Gaziantep Tabipler Odası, olayla ilgili açıklama yaptı. 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin bahçesinde toplanan sağlıkçılar adına açıklama yapan Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için şiddet yasasının çıkarılması gerektiğini söyledi. Ateş, "İslahiye Devlet Hastanesi’nde bir meslektaşımız muayeneye gelen bir hasta yakını tarafından darbedilerek kafasından ağır yaralanmıştır. Artık sağlıkta etkili bir şiddet yasasının çıkarılmasını istiyoruz. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı istiyoruz. Sağlıkta her şiddet olmasından yorulduk artık. Yasal güvence istiyoruz" diye konuştu.

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(DHA)

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