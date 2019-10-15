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Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Edirne'de bir tesiste üretilen tıbbi sülükler, yurt içinde çok sayıda hastanede tamamlayıcı tıpta kullanılmasının yanı sıra Almanya, Güney Kore ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor - Çiftliğin Üretim Müdürü Saidamir Bakhramov: - "Çiftliğimizde yılda 5 milyon tıbbi sülük üretimi yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere yetişmekte zorluk çekiyoruz, ilerleyen dönemde üretimimizi arttırmayı planlıyoruz"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne'de bir tesiste üretilen tıbbi sülükler, yurt içinde çok sayıda hastanede tamamlayıcı tıpta kullanılmasının yanı sıra Almanya, Güney Kore ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İpsala ilçesinde 52 bin metrekare alanda kurulu sülük üretim çiftliğinde yılda yaklaşık 5 milyon sülük üretiliyor. Yurt içinde 40'tan fazla hastaneye satılan, kozmetik ve tamamlayıcı tıpta kullanılan sülükler, yurt dışına da gönderiliyor.

MSLeeches Sülük Üretim Çiftliği Üretim Müdürü Saidamir Bakhramov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında kurdukları çiftliğin her geçen gün büyüyerek ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Çiftlikte sülük üretimi için 17 bin metrekare açık havuz, bin metrekare kapalı alan bulunduğunu anlatan Bakhramov, çiftliklerinde her şeyin sülük üretimine uygun olduğunu, herhangi bir altyapı eksikliği bulunmadığını vurguladı. Her yıl ürettikleri milyonlarca sülüğün iç ve dış piyasaya satıldığını ifade eden Bakhramov, şöyle devam etti:

"Çiftliğimizde yılda 5 milyon tıbbi sülük üretimi yapılıyor. Sülükler yurt dışı ve yurt içinde hastane ve güzellik merkezlerinde kullanılıyor. Türkiye'deki 40'tan fazla hastaneye sülük gönderiyoruz. Alternatif tıpta kullanılıyor. Bunun yanında başta Almanya, Rusya ve Güney Kore ile Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Şu an dünyada tıbbi sülüklere çok yoğun bir talep var. Biz bu talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. İleriki dönemde kapasitemizi genişleterek talepleri karşılayacağımızı düşünüyorum. Amacımız ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak."

Bakhramov, çiftliklerinde anaç hale getirilen sülüklerin bir kısmının satıldığını, bazılarının da damızlık olarak ayrıldığını belirterek yavru sülüklerin doğduktan 1 yıl sonra satılacak boya ulaştığını aktardı.

Saidamir Bakhramov, sülüklerin tanesinin 5 liradan satıldığını kaydetti.

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Edirne İpsala Sülük Tıbbi Sülük üretim

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