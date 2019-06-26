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Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay Suriye’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 22:39 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: - "Kilis, Hatay ve Gaziantep bölgeleri için Suriye ile ikili ticaret ilişkilerinin çok daha fazla geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Kilis, Hatay ve Gaziantep bölgeleri için Suriye ile ikili ticaret ilişkilerinin çok daha fazla geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Turagay'ın Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'e yaptığı ziyaretine, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Sefer, Gümrük Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ve Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu eşlik etti.

Azez’de yapılan ziyaretlerde Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet, bölge esnafıyla sohbet etti.

Ticari konularda Suriyeli tüccarlarla Azez Ticaret Odasında bir araya gelen Turagay ve beraberindeki heyet, bölgedeki tüccarların sıkıntılarını dinledi.

Azez yerel meclisini de ziyaret eden heyete, Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu bölge hakkında bilgi verdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye’ye açılan Öncüpınar ve Çobanbey gümrük kapılarını ziyaret ettikten sonra Kilis Vali Yardımcımızla beraber Azez bölgesinde ziyaretlerde bulunduk." dedi.

İki ülke halkının kardeşçe bir ortamda barış içerisinde ticareti geliştirdiklerine şahit olduğunu anlatan Turagay, "Kilis, Hatay ve Gaziantep bölgeleri için Suriye ile ikili ticaret ilişkilerinin çok daha fazla geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ticari ilişkilerin gelişmesi demek, refahın artması, barış ortamının oluşması demektir." diye konuştu.

Turagay, "Suriye ile ihracatımız şu an 1,3 milyon dolar civarında. Bu, 2010’lu yıllarda 1 milyar 800 milyon dolar civarındaydı. Dolayısıyla bunu eski seviyelere çıkarmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Azez ilçe merkezinde pazar yerini dolaştıklarını ve dükkanlarda Türk mallarının yer aldığını gördüklerini ifade eden Turagay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk mallarının kalitesi, imajı bu bölgeye yerleşmiş durumda. Suriyeli tüccarlarla görüşmeler yaptık. Onların bizden bazı istekleri oldu transit geçişler ihracat ithalatla ilgili. Ticaret Bakanımızın talimatıyla bu konularda önemli adımlar attık. Ticareti mümkün olduğu kadar serbestleştirme gayesi içerisindeyiz. Bölge halkının refahı için cumhurbaşkanlığımızın da çalışmaları var. Ziyaretimizin bölge ticareti için çok faydalı olduğuna inanıyorum."

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