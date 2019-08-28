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TİHEK'ten Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un Kırıkkale'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Uğurlu ile Bulut'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Arslan, bugün merhum Bulut'un ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaşmak istediklerini söyledi.

Toplumda maalesef istenmese de şiddet olgusunun olduğunu ve arttığını dile getiren Arslan, "Bu, TİHEK olarak dikkat ettiğimiz bir durum. Bizim açımızdan yaşam hakkı ihlalidir ve bu noktada da ciddi bir artış söz konusu. Aile içi şiddetle ilgili de bir artış söz konusu. Burada kadının mağduriyetinin öne çıktığını görüyoruz. Şiddet toplumu sarmış bir olgu haline geldi. Bunun aşılması ve kapsamlı çalışmalar yapılması lazım. Çünkü şiddet insan onuruna zarar veriyor, yaşam hakkını ortadan kaldırıyor, özgürlük ve güvenlik hakkını ortadan kaldırıyor. Yine özel ve aile hayatını tehdit ediyor. İnsanlığın geleceğini tehdit ediyor." diye konuştu.

Arslan, bu konularda devletin, medyanın, ailelerin, kişilerin yani herkesin sorumluluğunun olduğunu vurguladı.

Sadece bir kişiye yükleyerek veya cezayı artırarak anlık bir ihtiyacın karşılanabildiğini ancak toplumun geleceği açısından daha bütüncül yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili neler yapabiliriz onu düşünüyoruz. Bütüncül bir çalışma yapma arzusundayız. Önümüzdeki ay veya yetişmezse ekim ayında geniş kapsamlı bir çalıştay yapmayı ve rapor hazırlamayı da düşünüyoruz. Bunun suhuletle ve kapsamlı bir şekilde, toplumsal psikolojiyi bozmadan ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de medyanın doğru telkinlerle toplumu iyiye götürecek, şiddeti önleyecek yayınları öne çıkarmasına acilen ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tabii cezalar ve mevzuatımızın da gözden geçirilmesi lazım. Ulusal ve uluslararası sözleşmelerin dikkate alınması lazım. Gerekiyorsa bazı değişiklikler yapılması lazım."

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Emine Bulut kırıkkale Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman

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