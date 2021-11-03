'Tıka basa' dolu minibüslerde kapı açık yolculuk kamerada: Ölümü bekliyoruz

Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde çalışan yolcu minibüsleri, yoğunluğu ile dikkat çekti. Koronavirüsle mücadele için sosyal mesafenin önem kazandığı şu günlerde, minibüslerde yaşanan yoğunluk vatandaşların tepkisine neden oldu. Minibüslere sığmayan yolcuların kapısı açık bir şekilde ilerlemesi ise tehlikeli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Dışarı sarkarak ilerleyen yolcuların bu durumu, kamera kayıtlarına yansıdı.

"KAPILARI AÇIK BIRAKIYORLAR, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Maltepe'deki minibüsleri kullanan yolcular, minibüslerde yaşanan bu çileye tepki göstererek çözüm bulunmasını istedi. Dolu olması nedeniyle minibüslere güçlükle bindiklerini belirten Aleyna Yeşilbingöl, "Binemiyoruz. O kadar insanları dolduruyorlar sanki insan değil mal dolduruyorlar arabaya. İçi dolu, oturacak yer yok, ayakta duracak yer yok. Kapıları da açık bırakıyorlar. Kapılar açık, insanların can güvenliği yok. Minibüsün ağzında bekliyoruz. Bildiğin ölümü bekliyoruz" dedi.

Minibüsten inen Taner Özkılınç, "Kalabalık çok fazla. Özellikle saat 07.00 ile 08.30 sarası çok yoğun. Herkes ayakta gidiyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Herkes ayakta, herkes sabah sabah tartışıyor, kavga ediyor. Bu nereye gidecek bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuğu okula götüren Emine Şanlı ise, "Çok yoğun. Çocukla geliyorum. Servis olayı yok burada. Taksi zaten bulamıyoruz. Yani çok zor. Minibüsler çok dolu oluyor. Biz de biraz boşalsın diye gecikerek geldi" ifadelerini kullandı.

(DHA)

