HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Tıka basa' dolu minibüslerde kapı açık yolculuk kamerada: Ölümü bekliyoruz

'Tıka basa' dolu minibüslerde kapı açık yolculuk kamerada: Ölümü bekliyoruz

03.11.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de çalışan yolcu minibüsleri sabah ve akşam mesai saatlerinde yoğunluğu ile dikkat çekerken, birçok minibüsün kapısı açık ağzına kadar yolcu ile ilerlediği görüldü. Minibüslerin neden olduğu bu çileye vatandaş tepki gösterdi. Yolculardan biri yaşanan duruma tepki göstererek, ''Sanki insan değil mal dolduruyorlar arabaya. Bildiğin ölümü bekliyoruz'' dedi.

'Tıka basa' dolu minibüslerde kapı açık yolculuk kamerada: Ölümü bekliyoruz

Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde çalışan yolcu minibüsleri, yoğunluğu ile dikkat çekti. Koronavirüsle mücadele için sosyal mesafenin önem kazandığı şu günlerde, minibüslerde yaşanan yoğunluk vatandaşların tepkisine neden oldu. Minibüslere sığmayan yolcuların kapısı açık bir şekilde ilerlemesi ise tehlikeli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Dışarı sarkarak ilerleyen yolcuların bu durumu, kamera kayıtlarına yansıdı.

"KAPILARI AÇIK BIRAKIYORLAR, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Maltepe'deki minibüsleri kullanan yolcular, minibüslerde yaşanan bu çileye tepki göstererek çözüm bulunmasını istedi. Dolu olması nedeniyle minibüslere güçlükle bindiklerini belirten Aleyna Yeşilbingöl, "Binemiyoruz. O kadar insanları dolduruyorlar sanki insan değil mal dolduruyorlar arabaya. İçi dolu, oturacak yer yok, ayakta duracak yer yok. Kapıları da açık bırakıyorlar. Kapılar açık, insanların can güvenliği yok. Minibüsün ağzında bekliyoruz. Bildiğin ölümü bekliyoruz" dedi.

1e2e7a45b1a1e05aa83753b60468a6d6

Minibüsten inen Taner Özkılınç, "Kalabalık çok fazla. Özellikle saat 07.00 ile 08.30 sarası çok yoğun. Herkes ayakta gidiyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Herkes ayakta, herkes sabah sabah tartışıyor, kavga ediyor. Bu nereye gidecek bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuğu okula götüren Emine Şanlı ise, "Çok yoğun. Çocukla geliyorum. Servis olayı yok burada. Taksi zaten bulamıyoruz. Yani çok zor. Minibüsler çok dolu oluyor. Biz de biraz boşalsın diye gecikerek geldi" ifadelerini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...
PARTNERVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisiVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi
Sahte para şoku! İşletme sahibini böyle kandırmışSahte para şoku! İşletme sahibini böyle kandırmış
Anahtar Kelimeler:
Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti! Hayalleri yarım kaldı

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti! Hayalleri yarım kaldı

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

Cem Yılmaz ile gazeteci Aysever kavgası! "Bunu 12 yaşındaki çocuk yazmaz"

Cem Yılmaz ile gazeteci Aysever kavgası! "Bunu 12 yaşındaki çocuk yazmaz"

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.