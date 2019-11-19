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TİKA Bosna'daki savaşta hasar gören okulu yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 19:20 | Son Güncelleme

TİKA Bosna'daki savaşta hasar gören okulu yeniledi

BOSANSKA KRUPA (AA) - Bosna Hersek'in Bosanska Krupa şehrinde bulunan ve savaşta hasar gören Pistaline Birinci İlköğretim Okulu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta büyük hasar gören ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yenilenemeyen okul, TİKA'nın desteğiyle modern ve yeni bir görünüme kavuştu.

Una-Sana Kantonu (USK) Başbakanı Mustafa Ruznic, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin insan hayatında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kanton sınırlarında daha önce de birçok projeyi hayata geçiren TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da Bosna Hersek'te eğitimden sağlığa, tarımdan altyapıya ve restorasyona kadar birçok alanda projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle eğitim alanındaki projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Alımcı, yenilenen okulda eğitim gören öğrencilerin mutluluğunu paylaştığını sözlerine ekledi.

Savaşta hasar gördükten sonra yapımına yeniden başlanan okul, maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamamıştı. TİKA'nın desteğiyle inşa edilen okul, Pistaline köyündeki öğrencilere iyi koşullarda eğitim imkanı sunacak.

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