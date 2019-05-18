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TİKA faaliyetleri EXCO 2019'da anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

TİKA faaliyetleri EXCO 2019'da anlatıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) sürdürülebilir kalkınma alanında gerçekleştirdiği proje ve faaliyetler İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen uluslararası iş birliği fuarı EXCO 2019'da tanıtıldı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ilki düzenlenen fuara 45 ülkeden katılım sağlandı.

Fuara İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (AICS), TİKA, BM Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Dünya Gıda Programı (WFP) ile kalkınma alanında faaliyet gösteren özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler katıldı.

Fuarın açılışında konuşan İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Emanuela Del Re, Afrika kıtasında yapılabilecek çok fazla proje ve faaliyet olduğuna dikkat çekerek, "Afrika'nın dünyanın diğer ülkeleriyle aynı seviyeye gelmesi için karşılıklı iş birliğinin ve bakış açılarının paylaşılması gerekiyor." dedi.

Del Re daha sonra Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile TİKA standını da ziyaret ederek TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi (DOGAL) Başkanı Rıza Haluk Söner'den proje ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Teması "Afrika" olarak belirlenen fuara Etiyopya, Gabon, Gana, Kenya, Fildişi Sahili, Fas, Mozambik, Nijerya, Gine Cumhuriyeti, Senegal ve Somali'den yetkililer katıldı.

Fuarda altyapı, konut ve inşaat, sağlık hizmetleri, afet önleme, eğitim ve öğretim, çevresel sürdürülebilirlik, tarım ve sulama, gıda güvenliği ve korunması gibi konular ele alındı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın ikinci gününde ise AICS Başkanı Luca Maestripieri ile DOGAL Dairesi Başkanı Söner, üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilebilecek iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya tika

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