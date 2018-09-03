FİLİPİNLER (AA) - SELMAN TÜR - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), terör örgütü DEAŞ'ın geçen yıl Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki saldırıları dolayısıyla mağdur olan Morolu Müslüman ailelere destek sağlıyor.

TİKA Filipinler Koordinatörlüğü, Mindanao Adasındaki Bangsomoronun kentinde hayata geçirdiği "yüzen kafes balıkçılığı", "keçi yetiştirme projesi" ve "tavuk çiftliği" projeleri ile büyük mağduriyet yaşayan Müslüman aileleri yaşama tutunmasını sağladı.

TİKA Koordinatörü Yeşim Baktır, hayata geçirdikleri projelerle yoksul ailelere gelir sağladıklarını söyledi.

Filipinlerde deprem ve sel dolayısıyla büyük can kayıplarının yaşandığını ve tarım alanlarının sık sık su altında kaldığını anımsatan Baktır, bu nedenle yoksul yöre insanın ihtiyaçlarını karşılamak için tarım üretimi yapmakta zorlandığını aktardı.

- 150 keçiyle başladılar 500 keçiye ulaştılar

Baktır, hayata geçirdikleri "yüzen kafes balıkçılığı", "keçi yetiştirme" ve "tavuk çiftliği" projeleri sayesinde mağdur ailelere düzenli gelir sağladıklarını vurgulayarak, doğal afetler dolayısıyla ise büyük tarımsal üretimi kapasitesine sahip projeleri uygulayamadıklarını dile getirdi.