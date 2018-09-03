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TİKA, Filipinler'de yoksul Müslümanlara "balık tutmasını" öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın geçen yılki saldırıları dolayısıyla Marawi bölgesinde mağdur olan binlerce Morolu Müslüman büyük sıkıntı yaşıyor - TİKA Filipinler Koordinatörlüğünce hayata geçirilen "yüzen kafes balıkçılığı", "keçi yetiştirme" ve "tavuk çiftliği" projeler sayesinde mağdur ailelere gelir sağlanıyor

FİLİPİNLER (AA) - SELMAN TÜR - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), terör örgütü DEAŞ'ın geçen yıl Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki saldırıları dolayısıyla mağdur olan Morolu Müslüman ailelere destek sağlıyor.

TİKA Filipinler Koordinatörlüğü, Mindanao Adasındaki Bangsomoronun kentinde hayata geçirdiği "yüzen kafes balıkçılığı", "keçi yetiştirme projesi" ve "tavuk çiftliği" projeleri ile büyük mağduriyet yaşayan Müslüman aileleri yaşama tutunmasını sağladı.

TİKA Koordinatörü Yeşim Baktır, hayata geçirdikleri projelerle yoksul ailelere gelir sağladıklarını söyledi.

Filipinlerde deprem ve sel dolayısıyla büyük can kayıplarının yaşandığını ve tarım alanlarının sık sık su altında kaldığını anımsatan Baktır, bu nedenle yoksul yöre insanın ihtiyaçlarını karşılamak için tarım üretimi yapmakta zorlandığını aktardı.

- 150 keçiyle başladılar 500 keçiye ulaştılar

Baktır, hayata geçirdikleri "yüzen kafes balıkçılığı", "keçi yetiştirme" ve "tavuk çiftliği" projeleri sayesinde mağdur ailelere düzenli gelir sağladıklarını vurgulayarak, doğal afetler dolayısıyla ise büyük tarımsal üretimi kapasitesine sahip projeleri uygulayamadıklarını dile getirdi.

Bir süre önce Cotobato bölgesinde 150 keçiyle başlattıkları projenin başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Baktır, "Projedeki keçi sayısı 500'e ulaştı. Ailelere gelir kapısı oldu. Hedefimiz 10 bin kişiye gelir sağlamak." dedi.

Söz konusu projelerinin örnek teşkil ettiğini dile getiren Baktır, "Adaya giden insanların yanı sıra öğrenciler, başarısını duydukları projeleri görmek için ziyarete geliyor. Projeyi takdirle karşılıyorlar. Burası aynı zamanda örnek bir alan durumuna geldi." ifadesini kullandı.

Baktır, doğal afetlerin kimi zaman çok büyük zarara neden olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir süre önce proje kapsamında kurduğumuz tavuk çiftliği başlangıçta çok iyi gidiyordu. Ancak yaşanan Minta tayfununda büyük zarar gördü. Projelerimizle yardıma muhtaç Müslümanlara destek oluyoruz. Bu üç projenin yanı sıra meyve ve sebze üretimi için ailelere fide ve tohum desteğinde bulunuyoruz. Maalesef tayfunlar adada çok büyük zarar veriyor. Her yer sular altında kalıyor, insanlar evlerinden oluyor, Tayfundan sonra halkın temiz suya ulaşım sıkıntısı oluştu. Yaşam her yerde zor ama burada gerçekten çok daha zor."

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