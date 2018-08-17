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TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 07:10 | Son Güncelleme

Genç gönüllüler, TİKA'nın hibe ettiği 500 pulluğun teslim töreninde hazır bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Burkina Faso'ya giden gençler, Gao ve Kaya kentlerinde TİKA'nın hibe ettiği 500 pulluğun teslim törenine katıldı.

Gao halkı, beldenin girişinde TİKA heyeti ve öğrenciler için geleneksel bir karşılama merasimi düzenledi. Türk öğrencilerden bazıları renkli karşılama töreninde yerel şarkılar eşliğinde sergilenen dans gösterisine eşlik etti.

Törende konuşan Gao Belediye Başkanı, projeden memnun olduklarını belirterek, gönüllüler nezdinde Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Geçen yıl yaşanan kuraklık sebebiyle zor zamanlar geçiren Kaya kentindeki teslim törenine Burkina Fasolu ünlü şarkıcı Abibou Sawadogo da katıldı. Törende, vatandaşların yanı sıra uluslararası ağaç dikme projesi kapsamında Burkina Faso’da bulunan Afrika’nın diğer ülkelerinden öğrenciler hazır bulundu.

Kaya kenti Valisi Adama Sawadogo, törende yaptığı konuşmada, projenin bölge tarımına önemli katkı sağlayacağını umduğunu söyledi.

Sawadogo, Türkiye'den gelen gönül elçilerini bölgelerinde görmekten memnun olduklarını dile getirdi.

Ayrıca bu projeyi bir başlangıç olarak gördüklerini belirten Sawadogo, Burkina Fasolu gençlerin Türkiye'de eğitim görmelerini arzu ettiğini ifade etti.

Gönüllülerden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hüseyin Alperen Güldiken, törende karşılaştıkları manzaradan çok duygulandığını ve Burkina Faso'da böylesine samimi bir ortamda bulunmaktan son derece memnun olduğunu anlattı.

Güldiken, Burkina Faso'yu artık "gülen insanlar ülkesi" olarak anacağını kaydetti.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso tika Gönüllü

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