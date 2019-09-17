TİKA gönüllüleri Hırvatistan'da tecrübe programına katıldı

Pula İslam Birliği Merkezi'ni de ziyaret eden öğrenciler, bu ziyaretin ardından Hırvatistan'daki Roma döneminden kalma Mirine Antik Kenti'nde temizlik çalışmalarına katıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, bir haftalık program kapsamındaki faaliyetlerin ilk durağı İstria Yarımadası'nda bulunan Pazin şehri olurken, TİKA gönüllüleri burada radyo programına katılarak dinleyicilere Türkçe kelimeler öğretti, fidan dikti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrencilerin katıldığı programın Hırvatistan ayağı tamamlandı.

Karlovac şehrinde de Hırvat-Türk Dostluk Hatıra Ormanı'nı kuran TİKA gönüllüleri, Sisak şehrinde faaliyet gösteren Merhamet Yardımlaşma Derneğinde de ihtiyaç sahibi yaşlıların tansiyon ve kan şekeri ölçümünü yaptı.

Programa katılan gönüllülerden Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Dilara Nur Demir, Türkiye ve TİKA'nın Hırvatistan'da bu kadar çok ve çeşitli iş birliği yaptığı kurumların olmasından dolayı gururlandığını söyledi.

Bu arada, "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında bu yıl ayrıca Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan ve Kosova gibi diğer Balkan ülkelerinde de bir dizi faaliyet gerçekleştirilmişti.

