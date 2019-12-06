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TİKA Romanya'da engelli çocukların yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

TİKA Romanya'da engelli çocukların yanında

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın Köstence kentinde, 6 bin bakıma muhtaç, engelli ve kimsesiz çocuğun ağız ve diş sağlığı taraması ve tedavisinin yapılacağı klinik hizmete girdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Köstence Sosyal Yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü iş birliğinde, kimsesiz, engelli, bakıma ve korumaya muhtaç çocuk ve gençlerin tedavi göreceği ağız ve diş sağlığı kliniği hizmete açıldı.

Traian Kimsesizler Yurdu içerisinde, yurtlarda kalmakta olan bakıma muhtaç engelli çocuklar dahil kimsesiz veya ailesi dar gelirli çocukların ücretsiz olarak faydalanabileceği ağız ve diş sağlığı kliniğinin kurulum ve teçhizatı TİKA tarafından yapıldı.

Tadilat ve medikal donanımı tamamlanan klinik, 2 diş hekimiyle hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Kliniğin açılış töreninde, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Köstence Vali Yardımcısı Ali Şenol, Köstence Sosyal Yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürü Petre Dinica, TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer hazır bulundu.

Törenin ardından yurtta kalan 53 çocuk ve yetişkine hediye dağıtıldı.

Halihazırda 53 engelli ve kimsesiz çocuğun bulunduğu Traian Kimsesizler Yurdunda kurulan klinik ile yurtta barınan çocukların yanı sıra sisteme kayıtlı engelli, kimsesiz veya muhtaç kişilere ücretsiz olarak ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecek.

Proje aracılığıyla, bölgedeki dar gelirliler ve kimsesiz çocukların neredeyse hiç ulaşamadığı ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi sağlanacak.

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