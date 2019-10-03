HABER

TİKA'dan Hırvatistan'daki mescitlere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

TİKA'dan Hırvatistan'daki mescitlere destek

ZAGREB (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Hırvatistan'ın Karlovac şehrindeki 3 mescide teknik ekipman desteği sağlandı.

Ülkede yaşayan Müslümanların din hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve hizmetlerin kalitesini arttırmayı amaçlayan TİKA, Karlovac'daki 3 mescide bilgisayar, televizyon ekranı, yazıcı ve projeksiyon cihazı yardımında bulundu.

Karlovac İslam Meclisi Başimamı Admir Muhjic, Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, "Görev bölgemizdeki 3 mescide sağlanan ekipmanlarla çocuklarımız ve cemaatimiz daha iyi şartlarda dini hizmetler edinme imkanı bulacak. Bu yardım, aramızdaki kardeşlik bağının güzel bir göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.

TİKA tarafından Hırvatistan'ın Bosna Hersek sınırı yakınlarındaki Maljevac'daki mescide mobilya desteği sağlanırken, Bogovolja Camisi'nin ses sistemi yenilendi.

Öte yandan Müslüman nüfusunun az olduğu Hırvatistan'daki İslam Birliğine bağlı 18 minaresiz mescit bulunuyor. Mescitler vasıtasıyla Hırvatistan'daki Müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
Afyonkarahisar'da ağaçlar 'kitap açtı'Afyonkarahisar'da ağaçlar 'kitap açtı'
Donör bulunamayan liseli Ertuğrul, yaşamını yitirdiDonör bulunamayan liseli Ertuğrul, yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek ekipman Hırvatistan mescitlere destek tika

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

'Bir masal yaşadım seninle...'

'Bir masal yaşadım seninle...'

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladı

Sevgilisi ayrılmak isteyince dehşet saçtı

Manavgat'taki bir kadın kasapların kabusu oldu!

Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.