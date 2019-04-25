HABER

TİKA'dan Karadağ'a eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

TİKA'dan Karadağ'a eğitim desteği

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki 25 Mayıs Tuzi Lisesinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) onarılan spor salonu hizmete açıldı.

Karadağ Eğitim Bakanlığı ve Karadağ Basketbol Federasyonunun destekleriyle TİKA tarafından gerçekleştirilen rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla program düzenlendi.

Programa katılan Karadağ Eğitim Bakanı Damir Sehovic, yaptığı konuşmada, projenin yaklaşık 110 bin avroya mal olduğunu belirterek söz konusu meblağın 90 bin avrosunun TİKA tarafından, 20 bin avrosunun ise bakanlık tarafından karşılandığını vurguladı.

Öğrencilerin artık okul sınırları içerisinde spor yapabileceklerini söyleyen Sehovic, projenin tamamlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

TİKA'nın, geçen yıl Karadağ'da eğitim alanında 4 proje gerçekleştirdiğini belirten Sehovic, "TİKA'ya müteşekkiriz, zira gerçekleştirdikleri projelerle samimi dostlarımız olduklarını gösterdiler." dedi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan da Karadağ'ın etnik yapısıyla örnek bir ülke olduğunu ifade ederek Türkiye'nin Karadağ ile iş birliğine açık olduğunun altını çizdi.

TİKA Podgorica Koordinatörü Enver Resuloğulları da Karadağ'da 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren TİKA'nın 320'den fazla projeyi hayata geçirerek Karadağ ve Karadağlıların yanında olduğunu gösterdiğini belirtti.

Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!
Güngören'de okulda deney sırasında patlamaGüngören'de okulda deney sırasında patlama
Avukat katili müebbet hapse çarptırıldı, avukatları öldürmekle tehdit ettiAvukat katili müebbet hapse çarptırıldı, avukatları öldürmekle tehdit etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karadağ onarım program spor salonu tika Tuzi

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de küçük çocuğu taciz eden fail yakalandı

Küçükçekmece'de küçük çocuğu taciz eden fail yakalandı

Dilara Kardak cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Yok böyle cep telefonu hastalığı!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs'ta Taksim yasak

İstanbul Valiliği 'Taksim' kararını verdi!

Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.