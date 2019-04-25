TİKA'dan Karadağ'a eğitim desteği

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki 25 Mayıs Tuzi Lisesinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) onarılan spor salonu hizmete açıldı.

Karadağ Eğitim Bakanlığı ve Karadağ Basketbol Federasyonunun destekleriyle TİKA tarafından gerçekleştirilen rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla program düzenlendi.

Programa katılan Karadağ Eğitim Bakanı Damir Sehovic, yaptığı konuşmada, projenin yaklaşık 110 bin avroya mal olduğunu belirterek söz konusu meblağın 90 bin avrosunun TİKA tarafından, 20 bin avrosunun ise bakanlık tarafından karşılandığını vurguladı.

Öğrencilerin artık okul sınırları içerisinde spor yapabileceklerini söyleyen Sehovic, projenin tamamlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

TİKA'nın, geçen yıl Karadağ'da eğitim alanında 4 proje gerçekleştirdiğini belirten Sehovic, "TİKA'ya müteşekkiriz, zira gerçekleştirdikleri projelerle samimi dostlarımız olduklarını gösterdiler." dedi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan da Karadağ'ın etnik yapısıyla örnek bir ülke olduğunu ifade ederek Türkiye'nin Karadağ ile iş birliğine açık olduğunun altını çizdi.

TİKA Podgorica Koordinatörü Enver Resuloğulları da Karadağ'da 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren TİKA'nın 320'den fazla projeyi hayata geçirerek Karadağ ve Karadağlıların yanında olduğunu gösterdiğini belirtti.

