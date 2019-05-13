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TİKA’dan Komorlar’daki afetzedelere Ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Afrika’nın güneyindeki ada ülkesi Komorlar’da Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında afetzedeler için gıda yardımında bulunuldu.TİKA, Komorlar Birliği’nde Kenneth Kasırgası’ndan zarar gören bin 500 aileye 37.5 ton acil insani yardım desteğinde bulunmuştu.Bu çerçevede güvenli gıdaya, içme suyuna ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta problemler yaşayan afet bölgesi sakinlerine Ramazan ayında günlük ekmek ihtiyacının artacağını da dikkate alarak gıda yardımı gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Afrika’nın güneyindeki ada ülkesi Komorlar’da Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında afetzedeler için gıda yardımında bulunuldu.
TİKA, Komorlar Birliği’nde Kenneth Kasırgası’ndan zarar gören bin 500 aileye 37.5 ton acil insani yardım desteğinde bulunmuştu.
Bu çerçevede güvenli gıdaya, içme suyuna ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta problemler yaşayan afet bölgesi sakinlerine Ramazan ayında günlük ekmek ihtiyacının artacağını da dikkate alarak gıda yardımı gerçekleştirildi. TİKA’nın Moroni Program Koordinasyon Ofisi aracılığı ile hızlı bir şekilde toplamda 12,5 ton 500 adet un torbası temin edilerek muhtaç ailelere dağıtılmak üzere ilgili yetkililere teslim edildi.

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