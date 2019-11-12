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TİKA'dan Moğolistan'da veteriner hekimlere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

TİKA'dan Moğolistan'da veteriner hekimlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan'da veteriner hekimlere kışlık üniforma desteğinde bulunuldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, Moğolistan'ın 21 il ve 331 ilçesinde görev yapan 700 veteriner hekime düzenlenen törenle kışlık üniforma dağıttığı belirtildi.

Törene, Moğolistan Gıda, Ziraat ve Hafif Sanayi Bakanı Ulaan Chultem ile Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal'ın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

Bakan Chultem, törende yaptığı konuşmada, TİKA ile uzun yıllardır iş birliği içerisinde olduklarına işaret ederek, veteriner hekimlere kışlık üniforma temini projesinin kendileri için çok önemli olduğunu ve ilerleyen dönemde de iş birliğini sürdürmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

Chultem, Moğolistanlı veteriner hekimlere verilen destek dolayısıyla Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Büyükelçisi Yazal da Moğolistan ile Türkiye arasında özellikle hayvancılık alanında ticaretin geliştirilmesine yönelik iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Moğolistan'da yaklaşık 60 milyon hayvan bulunması sebebiyle hayvancılık sektörü ülke ekonomisi için en önemli sektörlerin başında geliyor. Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, hayvancılıktan gelen katma değer oranının arttırılması, et ve et ürünlerinin ihraç edilmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.

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