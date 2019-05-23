TİKA'dan Pakistanlı yetimlere gıda yardımı ve iftar

Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetim iftarlarının TİKA açısından gelenekselleştiğini anımsatarak, "Burada yaşayan ihtiyaç sahibi ve özellikle yetim ailelerine gıda yardımı yaparak yardım elimizi uzattık. Yarın da Karaçi kentinde bin yetime iftar vererek sizlerle beraberiz mesajını vereceğiz." ifadesini kullandı.

Yardım dağıtımının ardından aynı yetimhanede Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği İkinci Katibi Rıdvan Türkoğlu, yetimler, Pakistanlı basın mensupları ve burada yaşayan Türklerin katılımıyla iftar programı yapıldı.

TİKA'nın dağıttığı kolilerde kuru bakliyat, pirinç, şeker ve çay gibi temel gıda maddeleri yer aldı.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Çevik, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın 9 yıldır Pakistan'da resmi olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, TİKA'nın eğitim, sağlık ve tarım alanında ülkede çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Başkent İslamabad'ın Çak Şahzad bölgesindeki Muslim Hands Yetimhanesi'nde kalan ve eğitim alan yetimlerin aileleri için yapılan gıda dağıtımına Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Zühtü Çevik ve TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Pakistan'da 250 yetim ailesine gıda yardımı yaptı ve iftar verdi.

Çevik, gıda paketi dağıtmanın sadece bir çeşit hediyeleşme olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir anlamda tarım ve hayvancılık yardımı da yapacağız. TİKA'nın amacı Pakistan'da 400 civarında proje yaparak iki ülke arasındaki dostluğu da pekiştirmektir." dedi.

İftar programı öncesi konuşan Muslim Hands Genel Başkanı Sayid Lahte Hasanain, davetlilere yardım kuruluşu hakkında bilgi vererek, "Bugün 50 ülkede hizmet veriyoruz. Bugün dünya genelinde açtığımız yetimhanelerde binlerce yetime barınak ve eğitim sağlıyoruz. Sadece Pakistan'da 224 yetimhanemiz var ve 43 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk bu kurumlarda eğitim alabiliyor." diye konuştu.

