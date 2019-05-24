TİKA’dan Tuzhurmatu'nun yeniden imarına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Selahaddin vilayeti Irak Türkmen Cephesi (ITC) bürosu ve Tuzhurmatu Belediyesi iş birliğiyle, Tuzhurmatu ilçesinin Alwa caddesinde asfalt döküm çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje başlama törenine TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, Selahaddin Vilayeti ITC Sorumlusu Heytem Haşim Muhtaroğlu, Tuzhurmatu Belediye Başkanı Mühendis Visam Abidin Gani ve bölge halkı katıldı.

Ortaklaşa yürütülen proje kapsamında TİKA 300 ton asfalt malzemesi temin ederken, Tuzhurmatu Belediyesi iş makineleri, mühendisler ve teknik ekip sağladı.

Asfalt dökülen Alwa Caddesi, ilçenin ana merkezinde yer alıyor.

İlçenin doğusunu ve merkezini batıya bağlayan en işlek caddelerden birisi konumunda olan cadde üzerinde esnaflar, Nüfus Dairesi, Tuzhurmatu Şii Vakfı Bürosu, Hüseyniye Mescidi, sağlık kliniği ve bir de lise bulunuyor.

Proje kapsamında, Aksu caddesini Bağdat Kerkük ana yoluna bağlayan bölümün de asfaltlanması planlanıyor.

