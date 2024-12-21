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Tıkalı mutfak lavabosunu saniyeler içinde açıyor! Tesisatçıyı aramadan önce...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.12.2024 09:31
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Tıkalı bir mutfak lavabosu, mutfakta çalışmanızı engeller ve günlük yaşamınızı kâbusa çevirebilir. Neyse ki mutfak giderindeki tıkanıklığı açmak için birçok kolay yöntem var. Mutfak lavabonuz tıkandığında tesisatçıyı aramadan önce bu basit ve etkili yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte tıkalı mutfak lavabosu için yapmanız gerekenler...

Tıkalı mutfak lavabosunu saniyeler içinde açıyor! Tesisatçıyı aramadan önce...

Mutfak lavaboları bulaşık yüzeyinde kalan yemek artıkları veya ufak nedeniyle tıkanabiliyor. Mutfakta çalışmanızı engelleyen bu durum oldukça can sıkıcı. Lavabo tıkanıklığı için kimyasal içerikli ürünler kullanmak yerine bu doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Tıkalı lavaboya veda ettiren yöntemler haberimizde.

1) POMPA

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Lavabonun bir bölümünü sıcak su ile doldur. Suyun seviyesi, lavabo haznesinin çeyreğini ya da yarısını dolduracak bir seviyede olmalı.

Pompayla gider ağzını kapat. Çift hazneli bir lavabon varsa, pompanın uygulayacağı basıncın sadece tıkanıklıkla uğraşması için, tıkalı olmayan diğer haznedeki gider ağzını içine küçük bir havlu tıkayarak kapat.

Hızlıca pompalamaya başla. Sonra pompayı gider ağzından çek ve su boşalıyor mu diye kontrol et.

Tıkalı yer açılana kadar pompayı kullanmaya devam et. Tıkalı yeri açmak biraz zaman alabilir.

2) SİRKE VE KARBONAT

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Lavabo giderinin içine 1 bardak karbonat boşalt. Eğer gerekirse, bir spatula yardımıyla karbonatın gider ağzından geçmesi için güç uygula.

Gider ağzının içine 1 bardak sirke dök. Sirkenin tıkanık olan yere gitmesini sağlamak için, gider ağzını bir gider tıkacıyla kapat.

Solüsyonun tıkanıklığı açması için 5 dakika bekle. Sonra tıkanıklığın açılıp açılmadığını görmek için lavabonun içine ılık su akıt.

Ilık su işe yaramazsa, giderin içine 4 bardak kaynar su dök. Lavabodaki tıkanıklık devam ederse, karbonat ve sirke solüsyonunu tekrar uygula.

Anahtar Kelimeler:
lavabo
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